肯德基爺爺戴上「肉霸手套」熱血應援！ 最強肉霸堡同步登場
3月熱血棒球賽事即將引爆全台，肯德基也正式啟動年度最強應援。包括3月3日開賣年度突破力作—「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，結合肯德基爆紅經典「咔啦肉霸堡」與炸雞迷心中的夢幻逸品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，以雙片經典咔啦雞腿排夾上比利時鬆餅、加上楓糖醬點綴的超狂顛覆系組合，鹹甜交織、層次爆衝，堪稱「為應援而生的最強補給堡」。
此外，肯德基更直接邀全民現場熱血應援。3月5日至3月8日在台北內湖餐廳舉辦「一起看比賽，挺你到炸」活動，邀請全民一同為國際棒球賽事吶喊助威。即日起至3月9日同步推出超有感應援優惠，7塊咔啦脆雞299元、6顆原味蛋撻禮盒199元的優惠組合，炸雞＋蛋撻一次到位。活動期間同步開放外送服務。
肯德基爺爺的應援神話也再度降臨，戴上台灣限定款「肉霸手套」挺台灣！肯德基在台北內湖餐廳打造「肯德基爺爺X肉霸手套」專屬應援區，3月5日至3月8日參與現場應援者，還有機會獲得限量加油棒，數量有限，送完為止。另外可獲得肯德基「肉霸手套」摸彩券乙張，有機會把台灣肯德基限定款「肉霸手套」直接帶回家。
