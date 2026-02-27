快訊

首爾必吃餐廳＋1！江南區SAN獲2026「亞洲50」最值得關注獎

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
位於韓國首爾江南區的「SAN」榮獲「2026亞洲50最佳餐廳」的「最值得關注獎」肯定。圖／亞洲50最佳餐廳提供
位於韓國首爾江南區的「SAN」榮獲「2026亞洲50最佳餐廳」的「最值得關注獎」肯定。圖／亞洲50最佳餐廳提供

開幕於2024年、座落於韓國首爾時尚江南區的餐廳「SAN」，榮獲「2026亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」的「最值得關注獎（One To Watch Award）」肯定。這是自2017年以來，首間獲此殊榮的首爾餐廳。

「最值得關注獎」旨在表彰近期嶄露頭角、並有潛力於未來幾年躋身「亞洲50最佳餐廳」榜單的餐廳。「SAN」在首爾備受好評，主廚Jo Seung-Hyun以細膩構思打造融合法式技法的現代韓式品味菜單（Tasting Menu），讓傳統風味在優雅節奏中被重新詮釋，也因此成為當地最具代表性的精緻餐飲體驗之一。

Jo Seung-Hyun主廚擁有卓越資歷，歷練橫跨歐美頂尖餐飲殿堂。他早年先在名廚Thomas Keller於美國納帕谷打造的「The French Laundry」，以及法國傳奇餐廳「La Maison Troisgros」學藝；之後獲韓裔美籍名廚Corey Lee延攬，加入他在舊金山的高端亞洲料理餐廳 「Benu」，並一路晉升、擔任行政總廚長達8年。

在海外累積完整的技術與視野後，Jo選擇回到首爾，開設「SAN」，將法式料理的嚴謹體系，轉化為承載韓國風土的創作語言；其品味菜單以當季食材為軸線，讓經典技法與在地風味層層交織，形成鮮明而成熟的個人風格。

「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「『SAN』團隊在烹飪卓越性、複雜度及國家傳統的尊重方面均樹立了新標竿，延續首爾近年湧現創新餐廳這股鼓舞人心的潮流。」

Jo以精準而克制的手法重塑韓國風味，從熟悉的家常菜出發，透過深度與細節把味道推向新的高度。他的代表作之一，是以蝦頭長時間熬煮濃縮高湯製成的蝦味韓式辣醬搭配鮮蝦，將鮮味層層放大；另一道重新詮釋的白灼魷魚，選用細緻處理的槍魷魚，佐以墨汁醋辣醬，展現清爽與濃郁並存的對比。至於源自釜山童年記憶的豬肉湯飯，則以更精緻的形式呈現——保留傳統搭配鹹蝦醬的靈魂，改以魚子醬點綴，在熟悉之中注入現代語彙。

在創新之外，他同樣向經典致意。例如以香瓜水泡菜變奏韓國國民美食蘿蔔水泡菜，讓傳統輪廓保留、風味卻更清亮立體。整體餐飲體驗則由侍酒師Ju Jaemin的餐酒搭配進一步完整，賓客可選擇5杯或8杯配酒，每款皆圍繞菜餚風味精準配置，使層次更加連貫。

除了「SAN」以外，近年獲得「最值得關注獎」肯定的餐廳包括主打在地印度食材的班加羅爾「Farmlore」（2025）、以藏傳哲學與永續理念為核心的北京「蘭齋」（2024），以及以現代技法詮釋印尼風味的雅加達「August」（2023）；「SAN」的出現，則為未來亞洲精緻料理的版圖，補上屬於韓國的一塊關鍵拼圖。

重新詮釋的白灼魷魚。圖／亞洲50最佳餐廳提供
重新詮釋的白灼魷魚。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「SAN」採用開放式廚房設計。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「SAN」採用開放式廚房設計。圖／亞洲50最佳餐廳提供
釜山小麥冷麵。圖／亞洲50最佳餐廳提供
釜山小麥冷麵。圖／亞洲50最佳餐廳提供
主廚Jo Seung-Hyunm擁有卓越資歷。圖／亞洲50最佳餐廳提供
主廚Jo Seung-Hyunm擁有卓越資歷。圖／亞洲50最佳餐廳提供

餐廳 首爾 韓國

