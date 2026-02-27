聽新聞
開心出國竟PO登機證照片慘了 他疾呼不要再讓個資祼奔
近來不少網友分享出國旅遊喜悅，將社群平台秀出登機證照片，未料慘遭陌生人改訂特殊飛機餐，甚至回程機票被取消。對此，旅日達人「小氣少年」在臉書疾呼，「真的，不要再讓個資祼奔了」。
小氣少年表示，出去旅遊很開心，但是登機證與護照資料千萬不要拍照並放上網路，「因為會有好心人幫你訂機上餐，也會有更好心的人幫你更改行程，讓你在國外多玩幾天」。總之，不要再讓個資祼奔了。
其他網友表示，「到底是有多無知，才會把個資在網路上公開啊」、「根據原po下面的留言，同行人全部都被改」、「要拍也把個資遮住，心臟很大顆」、「很不解會拍護照和機票的人在社群網站上，是什麼心態」、「改餐的人到底是什麼心態？不懂」、「想PO可以，但至少要馬賽克重要資訊啊」、「Threads上超級多」、「有的就是會拍完之後，QR code都沒馬賽克的，完全都不怕資料被看光光」。
