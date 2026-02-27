溫哥華捷運彩繪列車 充滿濃濃台灣味

搭乘溫哥華大眾捷運系統，可以發現濃濃的台灣味！為了搶攻旅遊商機，交通部觀光署將大溫哥華地區的大眾運輸系統打造成展現台灣自然景觀、文化魅力與島嶼活力的城市舞台，吸引更多加拿大人把台灣列入下一趟旅行的清單。

溫哥華最繁忙的捷運線－加拿大線（Canada Line）的列車外觀呈現台灣青山綠水的亮麗顏色，還有標誌性的台灣黑熊、蘭嶼獨木舟等繽紛插畫，印襯著大大的TAIWAN、「台灣」字樣，讓人很難不注意到這輛美麗的彩繪列車。車廂內還有大型直式與橫式廣告版位，各主要車站內的數位廣告螢幕也播放著台灣觀光的亮點。

不僅捷運加拿大線，還有海上巴士（Sea Bus）、西岸快車（West Coast Express）的車廂和站點都可以「看見台灣」。

主管加拿大西岸轄區的觀光署舊金山辦事處主任李思賢表示：「這一波『台灣魅力‧驚喜無限』（Catch The Waves Of Wonder）的宣傳活動鎖定搭乘運輸工具的通勤族與旅客，透過每日多點接觸，讓台灣觀光在城市中高度曝光，持續深化溫哥華民眾對台灣旅遊的想像與好感。」

這波宣傳活動側重公眾參與，提供了更多豐厚獎品。例如民眾可掃描廣告上的QR Code前往官方活動頁面參加抽獎；此外，若於社群平台Facebook或Instagram公開發布與活動廣告合照自拍，並加上主題標籤#CatchTheWavesOfWonder，即可每日累積額外抽獎次數，參加者沒有公開社群帳號，也可將自拍照直接上傳至活動頁面完成加碼。

李思賢表示，此互動設計鼓勵大溫哥華地區民眾主動參與活動，同時透過社群分享擴散台灣旅遊故事，提升旅遊討論度與觸及。不需要買商品就可以參加抽獎，有機會贏得精緻禮品和台灣之旅的機票。

加拿大民眾托雷斯（Linda Torres）看見台灣的美麗廣告就心動了，她說：「我從來沒去過台灣，5月將到菲律賓參加朋友的婚禮，可以順道遊台灣呢！」

台裔居民Andre Chang很開心看見充滿台灣自然風光和文化魅力的捷運出現在溫哥華。「對我來說，這有療癒鄉愁的感覺。我有時候會刻意等一等，等下一班台灣彩繪列車出現時再搭乘。」

美國關稅和主權的威脅，讓加拿大人紛紛拒絕美國行而轉向到其他國家旅遊，觀光署積極搶攻加拿大觀光人潮，希望台灣列入加拿大旅客的必遊清單。