快訊

地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

溫哥華捷運彩繪列車 充滿濃濃台灣味

中央社／ 溫哥華26日專電

搭乘溫哥華大眾捷運系統，可以發現濃濃的台灣味！為了搶攻旅遊商機，交通部觀光署將大溫哥華地區的大眾運輸系統打造成展現台灣自然景觀、文化魅力與島嶼活力的城市舞台，吸引更多加拿大人把台灣列入下一趟旅行的清單。

溫哥華最繁忙的捷運線－加拿大線（Canada Line）的列車外觀呈現台灣青山綠水的亮麗顏色，還有標誌性的台灣黑熊、蘭嶼獨木舟等繽紛插畫，印襯著大大的TAIWAN、「台灣」字樣，讓人很難不注意到這輛美麗的彩繪列車。車廂內還有大型直式與橫式廣告版位，各主要車站內的數位廣告螢幕也播放著台灣觀光的亮點。

不僅捷運加拿大線，還有海上巴士（Sea Bus）、西岸快車（West Coast Express）的車廂和站點都可以「看見台灣」。

主管加拿大西岸轄區的觀光署舊金山辦事處主任李思賢表示：「這一波『台灣魅力‧驚喜無限』（Catch The Waves Of Wonder）的宣傳活動鎖定搭乘運輸工具的通勤族與旅客，透過每日多點接觸，讓台灣觀光在城市中高度曝光，持續深化溫哥華民眾對台灣旅遊的想像與好感。」

這波宣傳活動側重公眾參與，提供了更多豐厚獎品。例如民眾可掃描廣告上的QR Code前往官方活動頁面參加抽獎；此外，若於社群平台Facebook或Instagram公開發布與活動廣告合照自拍，並加上主題標籤#CatchTheWavesOfWonder，即可每日累積額外抽獎次數，參加者沒有公開社群帳號，也可將自拍照直接上傳至活動頁面完成加碼。

李思賢表示，此互動設計鼓勵大溫哥華地區民眾主動參與活動，同時透過社群分享擴散台灣旅遊故事，提升旅遊討論度與觸及。不需要買商品就可以參加抽獎，有機會贏得精緻禮品和台灣之旅的機票。

加拿大民眾托雷斯（Linda Torres）看見台灣的美麗廣告就心動了，她說：「我從來沒去過台灣，5月將到菲律賓參加朋友的婚禮，可以順道遊台灣呢！」

台裔居民Andre Chang很開心看見充滿台灣自然風光和文化魅力的捷運出現在溫哥華。「對我來說，這有療癒鄉愁的感覺。我有時候會刻意等一等，等下一班台灣彩繪列車出現時再搭乘。」

美國關稅和主權的威脅，讓加拿大人紛紛拒絕美國行而轉向到其他國家旅遊，觀光署積極搶攻加拿大觀光人潮，希望台灣列入加拿大旅客的必遊清單。

加拿大 彩繪列車 溫哥華

延伸閱讀

高雄捷運列車僅3車廂「活動常擠爆人潮」 民眾抱怨盼加掛車廂

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

捷運三峽北大站離職員工尋仇 持刀劃傷前主管右耳

多位加國議員支持台加貿易合作架構協議 盼馬到成功

相關新聞

台日大戰前哨戰開打！「和牛抱蛋」限量開賣 喊出完封日本

2026年World Baseball Classic（WBC）預賽點燃戰火，其中最受矚目的「台日大戰」再度成為焦點，看...

早C晚A太刺激？溫和抗老正夯　2026十大胜肽保養品牌排行榜出爐

2026年抗老保養市場中，胜肽討論聲量持續升溫，從開架到專櫃皆可見其應用。OLAY、蘭蔻、雅詩蘭黛等品牌，反映溫和型成分，逐漸成為消費者關注焦點。

比女神節更狂！全臺購物節討論度TOP 10　臺中5大關鍵蟬聯第一

38電商優惠搶先開跑，各縣市政府主辦的購物節也將陸續登場。從折扣加碼、發票登錄抽現金，到精品好宅等大獎齊發，哪些購物節值得參加？一次看懂年度消費焦點。

全民挺中華隊！量販超市應援優惠齊發 家樂福棒球麵包、披薩限定開賣

WBC世界棒球經典賽即將熱血開打，全台正式進入備戰應援模式，各大量販與超市通路紛紛推出應援優惠活動，從零食飲料、熟食補給...

「老新台菜」致敬保師傅 攜手美食評論家王瑞瑤再現舌尖好滋味

為致敬已故杭州菜名廚曾秀保（保師傅），高雄指標性台菜餐廳「老新台菜」歷經半年籌備，將攜手保師傅愛妻、美食評論家王瑞瑤，於...

台灣加油！頂呱呱「一斤雞＋薯條」現省169、繼光光香香雞「買3送1」

隨著世界棒球經典賽即將開打，多間餐飲品牌紛紛推出應援方案組合及優惠。「頂呱呱」以經典主力快閃商品「一斤雞」為核心，延伸「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。