可愛外銷日本 台北動物園馬來熊姊弟今年移居北海道出任務

台北市立動物園熱帶雨林區的馬來熊姊弟「小熊妹」、「熊霸」化身動物保育大使，今年最快3月中旬將移居日本札幌市円山動物園，為馬來熊的域外保種族群增添生力軍。牠們倆赴日後，園區會暫時沒有馬來熊，喜歡馬來熊的朋友可要把握時間來拜訪牠們。

台北動物園2013年與日本北海道札幌市円山動物園締結友好協定，針對物種保存、環境教育及動物飼養技術等交流，至今有揚子鱷、箭毒蛙自円山動物園來到台北動物園，增加園內兩棲爬蟲動物的基因歧異度。

動物園說，日本目前8個動物園育有共14頭馬來熊，數量於過去10年間減半，整體域外族群面臨危機，為維持族群的遺傳多樣性急需導入新血統個體。台北動物園的馬來熊姊弟18歲6月「小熊妹」、18歲2月「熊霸」今年將擔任動物保育大使，前往円山動物園，期望為馬來熊的域外保種族群增添生力軍。

馬來熊在國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為易危（VU），牠們面臨嚴重的棲地喪失威脅，盜獵的盛行也惡化馬來熊的生存危機。

雌性「小熊妹」與雄性「熊霸」都是在台北動物園出生長大的個體，照養團隊努力採取環境豐富化布置、行為豐富化玩具、食物供應變化等方法，增進牠們生活的樂趣。例如可在馬來熊戶外活動場看到，牠們趴在大型棲架上，抱著PVC管行豐大快朵頤，或在活動場裡到處「翻箱倒櫃」把鼻子塞進所有能塞進的地方，尋找食物的可愛模樣。

動物園表示，出發前往日本円山動物園之前，台北動物園馬來熊照養團隊已與對方團隊密切交流各種照養細節，並針對運輸籠減敏適應、行為觀察與健康狀況周全準備，確保「小熊妹」和「熊霸」能安穩地到達日本、適應嶄新的生活環境。

台北市立動物園的馬來熊「小熊妹」今年預計移居日本札幌。圖／台北市立動物園提供 馬來熊會使用長長的舌頭覓食，因此保育員會依據此行為設計行為豐富化物件，此為馬來熊「熊霸」。圖／台北市立動物園提供 「熊霸」是在台北市立動物園出生長大的馬來熊。圖／台北市立動物園提供 台北動物園保育員照養熊科動物時，總得多花心思提供行為豐富化的設計，促進牠們發展自然行為，此為馬來熊「小熊妹」。圖／台北市立動物園提供 台北動物園的馬來熊活動場有仿木、洞穴、水池等環境變化，夏天時馬來熊「熊霸」也喜歡泡水消暑。圖／台北市立動物園提供