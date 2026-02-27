快訊

台日大戰前哨戰開打！「和牛抱蛋」限量開賣 喊出完封日本

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
超強跨界合作。和牛十圖X協興蛋業XGUMGUM推「和牛抱蛋」。圖/和牛十圖X協興蛋業提供
超強跨界合作。和牛十圖X協興蛋業XGUMGUM推「和牛抱蛋」。圖/和牛十圖X協興蛋業提供

2026年World Baseball Classic（WBC）預賽點燃戰火，其中最受矚目的「台日大戰」再度成為焦點，看準球迷聚餐與觀賽商機，餐飲品牌紛紛推出應援活動與限定菜色。主打美式餐酒氛圍的GUMGUM Beer & Wings攜手日本和牛進口商和牛十圖及老字號蛋商協興蛋業，推出期間限定「和牛抱蛋」，以「完封勝」為概念搶攻觀賽聚餐市場。

業者表示，棒球賽事中「完封」象徵防守滴水不漏、讓對手得分掛零，此次料理靈感即源於此。餐點外層裹覆金黃酥脆麵衣，內層選用日本黑毛和牛絞肉包覆生食級放牧雞蛋，切開後蛋黃流心，藉由「抱蛋」意象，傳達讓對手整場比賽「掛蛋」的應援寓意。

食材也特別強調品質及出處。和牛十圖指出，此次選用油花細緻、風味濃郁的日本黑毛和牛絞肉；協興蛋業創立於1949年，為台北萬華直興市場老字號蛋行，長期供應高品質放牧土雞蛋與烏骨雞蛋給餐飲通路，並強調蛋品來源與檢驗流程。

除單點「和牛抱蛋」完封餐（售價480元），店家也同步規劃多款觀賽套餐，包括含雞翅與飲品的單人應援組合，以及披薩分享餐等，鎖定好友聚餐與球迷包場需求。預賽期間也將依對戰國家推出不同風味沾醬，強化話題性。

隨著國際賽事帶動運動餐飲熱潮，業者觀察，每逢重要棒球賽事，餐廳訂位與啤酒銷量皆明顯提升。今年WBC再掀熱度，餐飲市場也提前布局，希望在熱血賽事之外，將應援轉化為實際消費動能。

WBC最強應援！「和牛抱蛋」限量開賣。圖/和牛十圖X協興蛋業提供
WBC最強應援！「和牛抱蛋」限量開賣。圖/和牛十圖X協興蛋業提供

