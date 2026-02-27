比女神節更狂！全臺購物節討論度TOP 10　臺中5大關鍵蟬聯第一

《網路溫度計DailyView》 《網路溫度計DailyView》

三月將至，電商平台紛紛打出「女神節」優惠，掀起一波寵愛自己的消費熱潮，也讓人再次意識到「購物節」早已成為現代人生活不可或缺的一部分。從女神節、年中慶到雙11、雙12，檔期一波接一波，消費者不免好奇：這麼多購物節，究竟誰最具代表性？

電商檔期再熱鬧，折扣終究有期限；真正能把消費熱度延續數月、讓民眾願意反覆參與的，往往是由縣市政府主導、結合在地產業與抽獎誘因的年度購物節。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2025年全臺各縣市政府主辦的購物節網路討論度，「2025臺中購物節」以172,026筆網路聲量穩坐第一，不僅大幅領先第二名雲林的54,591筆，更與其他縣市拉開明顯差距，再度蟬聯冠軍寶座。

17萬網路聲量背後祕密！臺中購物節多年稱霸5大關鍵

翻攝FB／臺中購物節

為何臺中購物節能在眾多縣市活動中脫穎而出、連年穩坐全臺第一？答案不只在於聲量領先，更在於長期累積的實力。從七年來突破1,810億元的消費登錄成績，到310萬次以上的App下載量，成績都相當令人驚豔。讓我們一起來看看，究竟臺中購物節有何過人的魅力？

一、從地方活動到全國級城市品牌 七年蛻變關鍵

臺中購物節的領先並非一時熱度，而是七年深耕的成果，自2019年開辦以來，七年間累積消費登錄金額突破1,810億元，單日消費金額更從首屆約6,200萬元，成長至第七屆單日超過6億元，翻漲近10倍，展現穩健而驚人的成長曲線。

活動期間更帶動全國經濟產值達760億元，吸引外縣市來臺中消費金額突破64億元，讓消費力真正「流動起來」。

二、從日常消費出發 帶動城市內需成長

翻攝官網／臺中市政府

臺中購物節背後的推手，其實來自一呼百應的民眾。網友在社群平台分享真實回饋：「說到購物節就想到臺中」、「我身邊真的有人中獎」、「今天終於收到獎金了！還順便捐了一點小心意給弱勢團體」，這些熱烈互動不僅展現大家對抽獎的期待，也逐漸形塑出獨有的城市共同記憶。

每年最受矚目的壓軸好宅，也在1月16日順利抽出，話題熱度瞬間飆升，開獎當日「台中購物節」登上Google台灣熱門搜尋第7名。這張幸運發票開在好市多南屯店，消費金額7,457元。得主黃先生得知中獎時直呼「像在作夢」。身為南屯在地運輸業者，他年年參與購物節、筆筆消費都確實登錄；這次只是陪家人採買民生用品，竟幸運抱回機率堪比大樂透的壓軸好宅，未來將與家人一同入住，打造屬於自己的溫馨新家。

回顧歷屆好宅得主的消費店家，從首屆旅行社、中友百貨，到特力屋、TOYOTA、台灣大哥大門市、全家便利商店，再到今年的美式賣場，橫跨食衣住行育樂各產業，展現臺中購物節與市民日常消費的緊密連結。天天開啟App、隨手登錄發票的習慣，不只累積抽獎機會，也匯聚成城市經濟動能；人人都有機會成為幸運得主，感受購物節帶來的驚喜與喜悅。

三、26萬家商家串聯基層經濟

翻攝官網／臺中市政府

臺中購物節七年來累計超過26萬家商家參與，逾3萬家業者響應活動、推動優惠折扣，涵蓋百貨量販、在地商圈、夜市攤商到中小微型店家，全城齊心共振。

對商家而言，是品牌曝光與市場拓展的絕佳契機；對城市而言，則打造出跨產業合作的消費聯盟。尤其在疫情挑戰下，透過數位登錄與整合行銷，不僅守住買氣，更展現制度化運作的韌性，成為全臺最具影響力、能量最大的商業嘉年華。

四、國際行銷加持 放大城市消費能量

翻攝官網／臺中市政府

2025年臺中購物節邀請來自歐盟、法國、捷克、芬蘭、菲律賓及印尼等6國代表共同拍攝宣傳影片，展現臺中的國際多元魅力；並設立外籍人士專屬1萬美元獎項，促使外籍消費登錄人次成長58%，讓消費能量也逐步向國際擴散。

五、數位治理升級一條龍整合

以數位發展局打造的「台中通TCPASS App」為運作中樞，將消費登錄、抽獎機制與行銷推廣完美整合，憑藉穩定且創新的系統設計，多次獲得國際轉型與科技獎項肯定，更年年榮登App Store與Google Play熱門下載排行榜，成為不可或缺的數位利器。

官方App下載量突破310萬次，較首屆成長13倍。從掃描發票、即時通知到線上兌獎，一條龍流程大幅降低民眾與商家的參與門檻，讓兌獎流程與作業效率全面升級。

最具代表性的購物節 慶典式經濟奏效

當網路聲量與經濟效益雙雙領先，臺中購物節成功穩坐全臺購物盛事的王座，背後靠的不只是活動規模，而是民眾、商家與市府三方共築的「慶典經濟」模式！民眾將日常消費與抽獎活動自然結合，商家不斷擴展品牌觸角，市府則打造高效率制度。經發局長張峯源指出，正是三方力量在不同環節精準交會，讓購物節持續吸引全國目光。

平凡消費也能化作驚喜，有人在登山途中接到中獎電話，有人在通勤路上收到App提醒，甚至有人特地前往宮廟致謝。民眾的參與更讓活動充滿溫度，網友在Threads分享：「台中購物節是大家的小確幸，除了發票中獎外，天天都有獎」、「幾年前參加台中購物節中了5000元，這次又參加購物節也中了6000元」、「這可能是你離財富最近的一次，請不要放生它」、「趕快轉發標記那個總是在中獎的朋友」。

臺中購物節已從單一促銷活動，發展為帶動經濟與口碑循環的城市機制，逐步形塑鮮明的城市品牌。當日常消費成為全民參與的年度盛事，它不只是抽獎話題，更是一座城市凝聚能量的縮影。接下來還會帶來哪些突破與驚喜，也讓人充滿期待。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月31日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2025年全臺各縣市政府主辦的購物節』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

