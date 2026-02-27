早C晚A太刺激？溫和抗老正夯　2026十大胜肽保養品牌排行榜出爐

過去談到抗老保養，市場焦點多半集中在維他命C、A醇等明星成分，「早C晚A」更一度被視為抗老公式的標準解答。然而，隨著保養觀念逐漸走向「有效但不刺激」，愈來愈多重視肌膚穩定度的消費者，開始把目光轉向近年討論度快速升溫的成分—胜肽（Peptide）。

相較於刺激性較高、需要建立耐受期的A醇，胜肽以溫和著稱，能在肌膚細胞間扮演如同「精準傳令官」的角色，協助啟動修護訊號、支持膠原蛋白正常運作，被視為適合長期使用、各膚質皆能納入日常的抗老新選擇，也讓它迅速成為抗老配方中的關鍵字。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點討論度最高的「十大胜肽保養品牌」聲量排行，帶你一次掌握不同品牌的主打特色與適合族群，協助你在琳瑯滿目的胜肽保養選項中，找到最適合自己膚況與保養節奏的那一款。

No.1 OLAY 歐蕾

★推薦產品：胜肽專研緊緻乳霜（胜肽超紅瓶）

擁有超過50年胜肽科研背景的OLAY，在抗老市場的討論聲量一直持續攀升，其中「胜肽超紅瓶*」更被不少網友點名。產品主打溫和抗老路線，訴求在日常保養中逐步改善細紋、肌膚鬆弛等情況，吸引熟齡族群與初老族群的高度關注；隨著使用感受與心得分享不斷累積，話題熱度在社群持續發酵，討論聲量甚至強勢超車多款專櫃品牌，穩穩坐上人氣冠軍寶座。

成分配置上，胜肽超紅瓶專研6重胜肽複配，包含首創'類肉毒肽^與獨家胜肽配方*，能一次補齊抗老所需的蛋白^，包括膠原蛋白、彈性蛋白與基底膜蛋白，強調從日常保養強化肌膚整體狀態。由於能以千元左右的價格入手，媲美專櫃等級的成分配置，讓不少網友直呼它是居家保養中的高效率首選。對於嚮往專業護理卻怕痛、怕挨針的人來說，這種免手術、無恢復期的居家保養方式，提供了一個更為輕鬆的日常護膚選擇。

✎網友有話說：

不少網友也於使用後分享「用了一陣子發現細紋有變淡，臉有緊實感」、「看心得有人說擦完提拉緊緻效果很好」、「雖然輕潤版會更受偏油肌的喜愛，但滋潤版會有種潤而不油膩，讓我印象滿深刻的」；有YouTuber也於社群分享心得，帶起聲量高峰，網友看完影片後表示「媽媽真的太需要了」、「我的天也太燒了吧」。

No.2 Lancôme 蘭蔻

★推薦產品：超緊顏多肽抗痕霜（胜肽霜）

在抗老保養界深耕多年的蘭蔻，旗下的「超緊顏系列」一直是不少保養控的口袋名單。2023年推出的「胜肽青春霜」，憑藉獨家「H.P.N.三重緊顏科技」，透過精密萃取技術，從法國亞麻籽、羽扇豆與豌豆中精選出多達300種胜肽；不同於市面上單一胜肽的產品，這種「多肽軍團」能全方位針對各種深淺紋路進行防護，成功在抗老市場掀起話題。

✎網友有話說：

日本美妝評價平台@cosme上，網友也給予不少好評，「這罐是我油肌外婆的最愛」、「質地很好推勻，輕薄不黏膩，即使到夏季也適合」、「塗抹全臉後不會感覺到黏膩，滋潤度以五分來計算的話有達到四分」。

No.3 Estee Lauder 雅詩蘭黛

★推薦產品：Pro極速緊緻雙胜肽精華（雙胜肽小銀瓶）

長年深耕系統生物學研究的雅詩蘭黛，旗下熱銷的「小銀瓶」在2024年迎來全面升級！除了延續原本就累積高討論度的「六胜肽-8」，這次也加入全新的「六胜肽-9」，前者著重於肌膚表層狀態，後者則著眼於整體結構的支撐調理；雙胜肽各司其職的配置，被形容就像替臉部撐起一道隱形支架。

新版還同步導入「三抗防衰活化科技」，針對日曬、空汙等外界環境帶來的侵害，提前為肌膚設下全方位的隱形防護網，在各大討論板中引起不少保養控的關注。

✎網友有話說：

有網友分享使用心得，「一開始看到主打訴求，我心頭一驚想說這小銀瓶也太狂妄了吧」、「它的質地偏滋潤，但是被肌膚吸收的速度，我只稍畫圓兩下就被吸收光光了」、「根本是臨時抱佛腳專用的超極效抗皺產品」。

No.4 Dior 迪奧

★推薦產品：迪奧精萃再生玫瑰微導精露

如果保養是一種儀式感，Dior更像是一場精心安排的開場。這款以玫瑰為靈魂，配方核心圍繞「玫瑰微營養胜肽複合物」，結合岡維拉玫瑰的多種微營養素、玫瑰花瓣精華油中的Omega，以及玻尿酸等成分配置，讓整體設計更貼近日常保養中對潤澤度與舒適感的期待。

一整瓶精露中，滿注10,000顆粉鑽微膠囊，將精華包覆其中，直到接觸肌膚時才逐漸化開；推開瞬間，淡淡玫瑰香氣隨之飄來，質地細緻柔滑，從臉部一路延伸到頸部的保養過程，讓不少使用者形容，這不只是一個保養步驟，更是一段屬於自己的療癒時刻。

✎網友有話說：

除了成分與質地，也有不少人被它的包裝設計吸引，「除了香味是我的菜，包裝更是，透明瓶身裡面粉紅色的精華液，搭配淡金色的蓋子，優雅又高級」、「打開郵寄箱光芒四射，金燦燦的包裝超美！超有質感」。

No.5 Neogence 霓淨思

★推薦產品：再生奇蹟撫紋霜

30歲之後，不少網友哀嘆「真心覺得體力、體態、皮膚狀況代謝都差很多」，這種被形容為「斷崖式衰老」的狀態轉變，在社群上引發不少共鳴。台灣自營品牌霓淨思特別針對亞洲女性這些痛點，推出了RE再生奇蹟抗老系列。

其中撫紋霜集結三重外泌體、高滲透PDRN與超氧化歧酶等話題成分，並用專利六胜肽精準對付眼角、眉間這些愛笑女孩最在意的表情紋，自然成為不少小資族的口袋名單。

✎網友有話說：

不少網友在討論中提到，「延展性很好」、「氣味並沒有很濃的香精味」；也有人提醒「產品含有維他命A衍生物，有可能增加皮膚對陽光敏感或曬傷」、「必須需使用防曬或是穿著保護衣物以及一星期內避免陽光曝曬」。

No.6 L′Oréal Paris 巴黎萊雅

★推薦產品：活力緊緻活力緊緻專研抗皺修護乳霜（小臉霜）

這款被廣大網友暱稱為「小臉霜」的乳霜，過去曾找來影后楊謹華擔任代言人累積討論度，接著又由小S接棒亮相，再度在社群上引發關注。

產品將A醇PRO、緊緻胜肽與維他命C等熱門成分配置在同一瓶中，質地輕盈絲滑，也讓不少人在日常保養時，習慣配合簡單按摩一起使用。價格設定相對親民，使它經常被列入年輕族群的緊緻保養入門選擇。

✎網友有話說：

Dcard有網友讚嘆「這罐我第一印象就是～雖然是霜，但質地也太好推了吧」，並分享自己洗臉後依序上化妝水、精華，再搭配這罐與刮痧板簡單按摩，全套流程大約兩分鐘；原Po直言「這罐很適合年底會出席活動、拍照機會變多的人」，吸引不少網友討論，有人提到「搭配刮痧板按摩感覺很舒壓」、「天天用刮痧板按摩臉部很舒服，真的可以有改善」。

No.7 Cetaphil 舒特膚

★推薦產品：胜肽緊緻賦活精華（肽金瓶）

很多人對抗老保養又期待、又怕刺激，這瓶被稱為「肽金瓶」的精華，正是為這類族群而設計。

配方主打10X高純胜肽，並搭配溫和米粕、雪絨花植粹，以及維他命原B5、B3等成分，整體設定走的是穩定、低負擔路線。品牌也特別強調無香精、不易致粉刺，專為敏弱肌日常保養規劃，讓不少原本對抗老成分敬而遠之的人，在討論中把它列為「相對安心」的選項之一。

✎網友有話說：

不少人挑保養品時，最在意的就是會不會和底妝打架，有網友實測後分享，「最明顯的是每天上粉底、粉餅之後的妝感比較能吃妝，大笑的時候兩頰的粉痕變淡，我想是因為保水度和彈力有提升的關係」、「超級輕盈好吸收，全膚質都適合，也不會和後續上妝、防曬打架」。

No.8 La Roche-Posay 理膚寶水

★推薦產品：多容安舒緩保濕修護精華（安心小藍瓶）

誰說胜肽只能抗老？理膚寶水這瓶「安心小藍瓶」證明它也是敏感肌的消防員。它添加了0.1%Neurosensine™神經胜肽，經實驗證明能舒緩肌膚的不適與泛紅。

成分設計走極簡路線，不含酒精、香精、色素和防腐劑，並搭配玻尿酸、甘油與理膚寶水溫泉水，提供持久的保濕力。

✎網友有話說：

對於皮膚正處於脆弱期、臉部乾燥發癢，或皮膚極度敏感的人來說，這瓶精華是許多人推薦的居家穩定神隊友，網友稱讚「整體來說我個人覺得很不錯，而且保濕力也很夠」、「理膚多容安保濕好用」、「多容安系列一直是我皮膚狀況不穩定時會想起來的產品」。

No.9 KIEHL'S 契爾氏

★推薦產品：金盞花精華修護化妝水

你知道長年熱銷的金盞花神水，也正式跟上「胜肽」話題了嗎？契爾氏推出的全新升級版，首度在經典配方中加入「胜肽酵母」，它就像肌膚的小警衛，專門負責穩定油水平衡，兼顧日常調理與溫和修護。官網標榜，升級版本相較舊款具備臨床實證的6倍調理力，讓這瓶原本就以清爽、穩定著稱的化妝水，在成分配置上多了一個新的討論亮點。

✎網友有話說：

針對升級版，網友反饋「用了幾天下來，最大的感受就是它比舊版更清爽」、「我有發現最近提升改版的契爾氏產品，都有加入修護，或是敏感肌使用的成分，用起來更溫和」；也有人分享「新版花香味比以前明顯許多，可能是我對香味比較敏感吧」。

No.10 DR.WU 達爾膚

★推薦產品：超逆齡肌因再生精華

面對隨著年齡增長逐漸流失的澎潤感，DR.WU超逆齡肌因再生系列以AGEVERSAL再生科技為核心，聚焦在肌膚老化背後的細胞機能變化，並將「煥新、修復、賦活」三個環節視為配方設計的主軸，回應熟齡肌族群關心的膚況變化。

成分配置上更是誠意十足，集結了近期美容醫學界大熱的「酵母菌外泌體」，搭配高效的五、六雙重胜肽與珍稀雪絨花精萃。對於追求科學抗老、不喜歡瓶瓶罐罐的人來說，這瓶精華主打一滴就能對抗8大肌膚問題，讓它在熟齡保養清單中，擁有極高的討論熱度。

✎網友有話說：

這款商品於@cosme上也有不少討論度，有消費者分享「質地我覺得是偏水的，它還有著非常舒服的香味，擦起來好像在做SPA」、「使用過程很溫和，連同精華霜一起紀錄更能對比使用前後差異」；不過針對味道也有人表示「我有微微聞到口水味的皺眉感受」。

【免責聲明】

胜肽超紅瓶*：*指產品暱稱

首創'類肉毒肽^：首創：指品牌內部、類肉毒肽：指乙酰基六肽-8暱稱

專研6重胜肽複配：&6重複配指Palmitoyl dipeptide-7，Tripeptide-3，Acetyl tetrapeptide-11，Palmitoyl pentapeptide-4, Acetyl Hexapeptide-8, Carnosine

獨家胜肽配方*：*指P&G專研的胜肽複配，含獨家供應的棕櫚醯二肽-7。

1次補齊3x抗老蛋白^：^指三大蛋白（基底膜蛋白、膠原蛋白、彈性蛋白）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月5日至2026年2月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

