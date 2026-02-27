全民挺中華隊！量販超市應援優惠齊發 家樂福棒球麵包、披薩限定開賣

WBC世界棒球經典賽即將熱血開打，全台正式進入備戰應援模式，各大量販與超市通路紛紛推出應援優惠活動，從零食飲料、熟食補給到啤酒優惠一次到位，號召全民一起為中華隊加油。

2月27日至3月15日福利卡友於全聯、大全聯實體門市及小時達、分批取與全電商單筆消費滿200元並登錄福利卡號、預測冠軍隊伍，即可抽百萬福利點（價值12萬元，共5名）及典藏棒球款全聯電子禮卡（10,000元10名、5,000元40名、1,000元100名）；結帳使用全支付再加碼抽1,000元全點100名，總獎項價值逾百萬元。

配合經典賽賽程，全聯App同步推出應援福利券，澳牛、速泡麵、啤酒及泡菜等指定商品滿額現折8.3折起，限量80萬張，記得先領再結帳。小時達2月27日至3月3日則推出賽事倒數回饋，單筆滿1,000元最高回饋6%，每會員每日上限600點，越早下單回饋越多；2月27日至3月8日購買指定台味商品再贈5%福利點，上限500點。3月4日至3月8日小時達再享單筆滿1,200元輸入「台灣好棒」現折150元優惠。

家樂福即日起至3月10日於量販、超市、線上購物與家速配動員促銷，超過百款熟食、零食、微波即食冷凍商品、啤酒與飲料享OPENPOINT點數10倍送（約3.3%回饋），並祭出買1送1、第2件5折與多件優惠等活動，讓球迷輕鬆備齊觀賽補給。

會員專屬「家樂福 × Team Taiwan聯名啤酒卡」2月28日至3月20日限時限量回歸，會員價99元，3款卡面隨機販售，3月31日前持卡購買啤酒不限次數享9折優惠，檔期推薦商品亦適用。

此外同步推出限量「乖乖Team Taiwan應援袋」，內含奶油椰子口味乖乖與中職聯盟授權球衣造型收納袋（含隱藏版共4款，隨機出貨），原價299元，特價269元，全台限量12,000袋。

家樂福更於全台4間Nakery裸焙坊3月1日起推出「台灣好棒」應援創意烘焙商品，新品包括以滿貫全壘打為靈感打造的10吋「滿貫砲披薩」，鋪滿培根、德式香腸與燻雞等配料；另有球棒造型的「轟不讓球棒麵包」及棒球造型「好球麵包」，分別結合香腸、巧克力與紅豆等風味，全面營造熱鬧應景的應援氛圍，讓球迷邊吃邊為台灣加油。

愛買量販在門市限時邀請民眾化身投手登板挑戰「投好球」，活動時間只要完成指定消費門檻，即可前往客服中心參加挑戰活動，成功即可獲得600ml可口可樂2瓶。同時，愛買量販也同步推出「猜勝投數」加碼網路活動（https://reurl.cc/VmKbYY），凡成功預測中華隊於賽事期間的勝投場次，即可獲得66元折價券。

美廉社除了準備多款啤酒和觀賽零嘴優惠，更宣布廣受大家期待的「啤酒卡」重磅限時限量回歸，2月28日起至3月31日購卡會員價99元，持卡單筆消費買啤酒任選9瓶，其中1瓶免費（以最低價計），號召親朋好友一起熱血觀賽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 全聯小時達也提前啟動應援行動，2月27日下單最高回饋6%。圖／全聯福利中心提供 挺中華隊，全聯消費滿額預測冠軍抽總獎額百萬。圖／全聯福利中心提供 轟不讓球棒麵包，外層鬆軟麵包體包裹德式香腸。記者黃筱晴／攝影 以經典棒球造型呈現，圓潤可愛、討喜吸睛。記者黃筱晴／攝影 以滿貫全壘打為靈感命名，打造最具份量感的應援美味。記者黃筱晴／攝影 限量「乖乖Team Taiwan應援袋」，內含奶油椰子口味乖乖與中職聯盟授權球衣造型收納袋（含隱藏版共4款，隨機出貨）記者黃筱晴／攝影