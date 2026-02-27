台灣加油！頂呱呱「一斤雞＋薯條」現省169、繼光光香香雞「買3送1」

隨著世界棒球經典賽即將開打，多間餐飲品牌紛紛推出應援方案組合及優惠。「頂呱呱」以經典主力快閃商品「一斤雞」為核心，延伸「一金雞」諧音概念，象徵為中華隊集氣奪金。3月4日至3月10日期間，「台味一金雞＋地瓜薯條」，原價418元，特價249元；頂呱呱也同步推出「辣味雞翅2入」優惠，原價118元，特價99元。

香繼光集團繼2024年成為世棒12強主要贊助廠商，今年繼續以實際行動支持台灣體育盛事。隨著WBC世界棒球經典賽即將開打，「繼光香香雞」自3月2日至3月17日推出「繼光香香雞Team Taiwan應援餐」優惠，現享「全品項任選3樣，贈送『甜心地瓜球』1份」；「全品項任選4樣，加碼贈送『甜心地瓜球+可樂』1組」。

同時繼光香香雞還推出棒球周邊商品優惠，包括有「磁吸行動電源」（原價1,699元）、「iPhone15 Pro手機殼（原價1999元）」、「iPhone16 Pro手機殼（原價1999元）」，均享優惠價988元。

連鎖早餐「Q Burger」自2月27日至3月18日，推出期間限定「WBC台灣加油應援套餐」，其中「台灣尚勇！Hero! Hito!安打獨享餐」內含卡啦雞腿堡（辣）＋青檸氣泡飲(L)，並加贈強棒出擊熱狗；「雙倍火力全開！吃下大局 雙人分享餐」包括嫩脆雞腿堡＋卡啦雞腿堡（辣）＋青檸氣泡飲(L)＋巨峰葡萄風味氣泡飲(L)，並贈送台灣紅不讓地瓜球、強棒出擊熱狗各1份；「帶我去美國！霸氣全都要 點心拼盤餐」則有麥克雞塊＋地瓜球＋熱狗＋青檸氣泡飲(L)，加贈冠軍應援雞米花1份。

「GUMGUM Beer & Wings」跨界聯手日本和牛專家「和牛十圖」與米其林級高品質蛋品「協興蛋業」，三方攜手推出創意料理「和牛抱蛋」，外層金黃酥脆，並搭配日本黑毛和牛絞肉肉丸，鮮嫩多汁並帶有和牛油脂香氣，最後核心則是生食級放牧土雞蛋，藉由蛋白與蛋黃增添平衡感。同時象徵讓對手掛蛋到終場、中華隊取得完封勝。 GUMGUM Beer & Wings跨界聯手和牛十圖、協興蛋業，推出創意料理「和牛抱蛋」。圖／GUMGUM Beer & Wings提供 繼光香香雞推出Team Taiwan應援餐優惠，任選3樣以上即可贈送指定點心。圖／繼光香香雞提供