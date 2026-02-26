免費送海鮮盤、滿1000送2000！王品、肉多多吃鍋享優惠　加碼送湯圓

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
狂一鍋推出4款新湯底，包括「海鮮二路菜」、「金酸湯肥牛」、「黑松露雞白湯」等品項。圖／狂一鍋提供
狂一鍋推出4款新湯底，包括「海鮮二路菜」、「金酸湯肥牛」、「黑松露雞白湯」等品項。圖／狂一鍋提供

迎接白色情人節與開學季，「肉多多火鍋」3月1日至3月31日期間，打整「白色情人月」全台門店推出「2人同行加碼送海味盤」活動，期間內提前預約並點用2人(含)以上套餐，即贈「蛤蜊＋白蝦」的海味組合。除了9週年299復刻套餐同樣適用之外，搭配無限供應的蔬食自助吧、用餐不限時，為兩人時光加溫。

肉多多的姊妹品牌「狂一鍋」，同樣在「白色情人月」推出4款全新湯底，包括靈感來自台灣辦桌文化的「海鮮二路菜」，還有先酸香帶辣的「金酸湯肥牛」，湯色濃白細緻的「黑松露雞白湯」，以及臘肉、筍子、高湯，交織出帶有煙燻風味的「上海醃篤鮮」，為喜愛吃鍋的民眾增添更多選擇。

正月十五日（3月3日)元宵節，正適合來碗熱呼呼的湯圓。3月3日至3月4日，到「石二鍋」全台門店內用消費套餐，就送5顆「芝麻小湯圓」，為民眾帶來圓滿順遂的好預兆。除此之外，季節限定的「金湯酸菜鍋」和「剝皮辣椒鍋」也重新回歸，為消費者帶來酸香的層次風味，加購價39元。

喜迎新春，和牛吃到飽鍋物「和牛涮」，3月2日至4月30日限時升級，澳洲金牌純血和牛新增「霜降」、「雪花」吃到飽，再搭配三溫糖壽喜燒最對味。活動期間，到官方LINE領券，平日消費2客858元套餐，即可免費升級「和牛壽喜燒雙吃」。

2月28日前到日式火鍋「聚」開涮，內用消費滿千，即能獲得「千元電子抵用券」，還能再領「千元紙本折價券」，等於現賺兩千元。

元宵節期間到「石二鍋」消費套餐，就送5顆「芝麻小湯圓」。圖／王品提供
元宵節期間到「石二鍋」消費套餐，就送5顆「芝麻小湯圓」。圖／王品提供
肉多多喜迎白色情人月，2人同行加碼送海鮮盤。圖／肉多多提供
肉多多喜迎白色情人月，2人同行加碼送海鮮盤。圖／肉多多提供
和牛涮針對澳洲金牌純血和牛新增「霜降」、「雪花」吃到飽。圖／王品提供
和牛涮針對澳洲金牌純血和牛新增「霜降」、「雪花」吃到飽。圖／王品提供

