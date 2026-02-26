聽新聞
搶母親節商機！漢神洲際購物廣場加入台中百貨戰局 力拚4月試營運
新光三越台中中港店去年9月恢復營運後，各界關注位於北屯的漢神洲際購物廣場何時營運？今傳出新消息，趕在母親節檔期之前，漢神百貨力拚清明連假後的4月10日試營運，趁機打響知名度。不過，確定的日期還帶漢神百貨進一步公布。
母親節檔期是百貨業重要消費節慶，各業者祭出折扣吸引顧客。台中七期商圈新光三越、大遠百競爭激烈，位於台中人口最大北屯區的漢神洲際購物廣場，也將加入戰局。
據了解，漢神洲際規模6.6萬坪，位在北屯區的洲際棒球場旁，地上7層、地下4層，將引進近500個品牌，包含美食、影城 (美麗新影城)、娛樂，並結合洲際棒球場，形成複合式休閒娛樂中心。
漢神百貨位在台74線崇德路出口，除吸納大台中消費者，也瞄準彰化、苗栗和南投等地的消費客群，因此被視為足以和新光三越以及大遠百三足鼎立的大型百貨商場。
據了解，漢神百貨農曆年前便展開大規模徵才，釋出數百個職缺。品牌招商已達100%，但部分國外品牌尚須調整、電影院年底開幕。包括漢來美食、屋馬餐飲集團、豆府、全家國際餐飲，以及充滿日系風味的台灣東利多（丸亀製麵）等知名餐飲集團都將進駐。
漢神百貨並已要求新進員工須在3月到崗，做好開幕前的準備。臉書社群近日也釋出多張內部照片，逐步透露內裝情形。
