快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

搶母親節商機！漢神洲際購物廣場加入台中百貨戰局 力拚4月試營運

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／讀者提供
台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／讀者提供

新光三越台中中港店去年9月恢復營運後，各界關注位於北屯的漢神洲際購物廣場何時營運？今傳出新消息，趕在母親節檔期之前，漢神百貨力拚清明連假後的4月10日試營運，趁機打響知名度。不過，確定的日期還帶漢神百貨進一步公布。

母親節檔期是百貨業重要消費節慶，各業者祭出折扣吸引顧客。台中七期商圈新光三越、大遠百競爭激烈，位於台中人口最大北屯區的漢神洲際購物廣場，也將加入戰局。

據了解，漢神洲際規模6.6萬坪，位在北屯區的洲際棒球場旁，地上7層、地下4層，將引進近500個品牌，包含美食、影城 (美麗新影城)、娛樂，並結合洲際棒球場，形成複合式休閒娛樂中心。

漢神百貨位在台74線崇德路出口，除吸納大台中消費者，也瞄準彰化、苗栗和南投等地的消費客群，因此被視為足以和新光三越以及大遠百三足鼎立的大型百貨商場。

據了解，漢神百貨農曆年前便展開大規模徵才，釋出數百個職缺。品牌招商已達100%，但部分國外品牌尚須調整、電影院年底開幕。包括漢來美食、屋馬餐飲集團、豆府、全家國際餐飲，以及充滿日系風味的台灣東利多（丸亀製麵）等知名餐飲集團都將進駐。

漢神百貨並已要求新進員工須在3月到崗，做好開幕前的準備。臉書社群近日也釋出多張內部照片，逐步透露內裝情形。

台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／取自漢神洲際購物廣場臉書
台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／取自漢神洲際購物廣場臉書
台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／取自漢神洲際購物廣場臉書
台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／取自漢神洲際購物廣場臉書
台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／取自漢神洲際購物廣場臉書
台中市「漢神洲際購物廣場」傳出將力拚清明連假後的4月10日試營運。圖／取自漢神洲際購物廣場臉書

百貨 母親節 品牌

延伸閱讀

台中男吃麻油雞隔日早上酒駕...撞到等紅燈騎士害他右腳慘截肢

台中「大型購物商場」新地標！「漢神洲際購物廣場」預計4月開幕 不只台中首家「島語」 還有「這些指標性餐飲」全來了

最難訂位吃到飽「島語」確定進駐台中！預計開幕地點、時間1次看

不用飛韓國！首爾現象級甜點「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」登台 朝聖「焦糖脆餅+厚實鹹奶油」快閃資訊一次看

相關新聞

搶母親節商機！漢神洲際購物廣場加入台中百貨戰局 力拚4月試營運

新光三越台中中港店去年9月恢復營運後，各界關注位於北屯的漢神洲際購物廣場何時營運？今傳出新消息，趕在母親節檔期之前，漢神...

和牛棒球堡、楓糖鬆餅咔啦肉霸堡！3大速食棒球應援餐 炸雞桶現省198

棒球賽事即將登場，「肯德基」特別於3月3日起推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以2片原塊咔啦雞腿排取代外層傳統麵包，帶來酥...

都市裡的花景美照新熱點！台北101打造「新北花YOUNG 101」永續花藝展

迎接春日花開與城市走春時節，台北101攜手新北市政府與CNFlower打造大型花藝策展「新北花YOUNG 101」，自2...

金子半之助「抽千元抵用金、買1送1」、日本橋海鮮丼加送巧克力花束

新春迎好運！來自日本的人氣天丼店「金子半之助」首度推出「尋找金子幸運星」活動，自3月5日至3月31日期間，舉凡前往門市單...

萬金杜鵑登台北101 「新北花Young101」今起於台灣地標美麗綻放

新北萬金杜鵑今日結合新北特色花卉，將萬金雙展場花展盛宴移師台北101，農業局長諶錫輝出席「新北花Young101」開幕茶...

《王命之途》你依然是我的君王 殘酷王權下試圖互相救贖的微光

看完《王命之途》心裡像是被塞了一團揉皺的濕紙巾，沉甸甸的；明知道朝鮮端宗的歷史結局注定是場無法挽回的悲劇... 觀賞《王命之途》的這兩個多小時裡，還是會忍不住在心底偷偷期盼，這個被流放到清泠浦的落難

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。