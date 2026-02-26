搶攻開學開工商機 燦坤攜手HP推出「交心日」祭萬元抽獎與舊換新優惠
農曆年假結束，迎接年後開工與開學採購旺季，3C通路商燦坤（2430）宣布攜手HP惠普，自27日至3月8日展開「燦坤 x HP交心日」活動。
燦坤指出，針對筆電、印表機及耗材推出全面加碼，除了祭出萬元燦坤K幣抽獎與法拉利樂高贈禮，更針對學生與上班族提供舊換新現折與快充加購方案，強勢鎖定年後辦公與列印設備的「ALL印」需求。
燦坤表示，隨著數位學習與遠距辦公成為常態，筆電與印表機已是家庭與企業的核心生產力工具。本次活動規劃六大亮點優惠，消費者於活動期間在門市或線上購物購買HP指定品項，單筆滿5,000元即可抽10,000元燦坤K幣，並有機會抽中市價7,999元的法拉利LEGO樂高。
針對開學季需求，燦坤推出「黃金開學組合」，購買指定筆電即贈送包含印表機、後背包與滑鼠在內的精美好物，總市值達4,529元，限量100組。
此外，為降低換機門檻並響應環保，活動期間購買HP指定筆電可享舊換新現折1,000元，指定印表機則可現折500元。
在耗材與週邊部分，燦坤也同步推出高CP值加購方案。購買指定HP筆電可以399元加購大通70W快充，相當於31折優惠；連續供墨印表機加購墨水組、雷射印表機加購碳粉亦享有專屬折扣。27日開跑首日更推出一日限定優惠，HP Smart Tank 580連續供墨印表機直降至3,990元，折扣幅度達7折。
為了強化線下體驗，燦坤表示，將於2月27日下午2時30分，在台南永華二店舉辦「一日店長特別企劃」，邀請甜美應援團長Jennifer蓁蓁與民眾互動。
現場將設置HP Smart Tank照片列印體驗區，消費者可攜帶照片檔案免費感受高品質輸出效果。燦坤強調，透過品牌聯手與線上線下資源整合，期望在年後採購潮中，提供消費者具備溫度與高CP值的購物體驗。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。