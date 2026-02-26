快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

和牛棒球堡、楓糖鬆餅咔啦肉霸堡！3大速食棒球應援餐 炸雞桶現省198

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「摩斯漢堡」新推出「炸和牛棒球堡」，每份110元。圖／摩斯漢堡提供
「摩斯漢堡」新推出「炸和牛棒球堡」，每份110元。圖／摩斯漢堡提供

棒球賽事即將登場，「肯德基」特別於3月3日起推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以2片原塊咔啦雞腿排取代外層傳統麵包，帶來酥脆口感與濃郁肉香；內層則是夾入厚實的比利時格子鬆餅，讓鬆軟口感與咔啦雞腿排的強烈肉感形成鮮明對比，最後再淋上香甜楓糖醬，呈現「外酥內軟、甜鹹交疊」的立體風味層次，單點價159元，另外還有XL套餐，每套277元。

此外，肯德基自2月24日至3月9日，推出「7塊咔啦脆雞」299元、「6顆原味蛋撻禮盒」199元等不同優惠方案，最高現省198元，為應援民眾加油打氣。同時台北內湖餐廳並打造「肯德基爺爺X肉霸手套」專屬應援區，將於3月5日至3月8日舉辦「一起看比賽，挺你到炸」熱血活動，現場將設置大型電視牆，凡購買「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」相關指定餐點，即可於觀賽專區一起熱血應援；參與應援者還有機會獲得「限量加油棒」與「肉霸手套摸彩券」，憑券參加抽獎，有機會獲得限定款「肉霸手套」。

適逢世界棒球經典賽與品牌35週年，「摩斯漢堡」自3月2日起，新推出「炸和牛棒球堡」，以100%澳洲和牛製成炸肉餅，搭配萵苣、卡菲沙拉醬與棒球造型麵包，打造出宛若棒球般的逼真造型，每份110元。3月2日MOS同步發送會員嚐鮮優惠券，「炸和牛棒球堡＋摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」，每套209元。

除此之外，摩斯還推出「雙倍起司披薩熱狗堡」，每份120元，會員憑新品嘗鮮優惠券，「雙倍起司披薩熱狗堡＋摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」，每套219元。其他還有「青梅豬排堡」、「康普蒟蒻冰茶」、「台灣橙康普蒟蒻冰茶」，以及重新回歸的「明太子薯條」登場。3月1日至3月17日止，凡購買「雙倍起司披薩熱狗堡」與「炸和牛棒球堡」指定套餐，或球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐等限定優惠，加碼贈「MOS Friends棒球造型貼紙」1張。

3月全台瘋棒球，「漢堡王」自3月3日起，推出限時銷售15天的「無麵包小肉霸」系列以及應援方案。「無麵包小肉霸」以火烤牛肉排取代麵包，主打多肉、多菜、少負擔的純粹滋味。活動期間「四層無麵包小肉霸餐」每套189元，「雙層無麵包小肉霸餐」每套139元。另外3月15日前，漢堡王還有「春季應援月」活動，3款經典漢堡套餐只要110元，包括有「小華堡」、「BBQ培根牛肉堡」、「花生培根牛肉堡」等不同套餐，最多現省64元。

「肯德基」推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，並有棒球季應援優惠方案。圖／肯德基提供
「肯德基」推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，並有棒球季應援優惠方案。圖／肯德基提供
漢堡王推出「無麵包小肉霸」系列。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「無麵包小肉霸」系列。圖／漢堡王提供
摩斯「雙倍起司披薩熱狗堡」，每份120元。圖／炸和牛棒球堡
摩斯「雙倍起司披薩熱狗堡」，每份120元。圖／炸和牛棒球堡
以咔啦雞腿排搭配比利時格子鬆餅、 楓糖醬的「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，單點價159元。圖／肯德基提供
以咔啦雞腿排搭配比利時格子鬆餅、 楓糖醬的「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，單點價159元。圖／肯德基提供

麵包 漢堡王 套餐 經典賽 肯德基 摩斯漢堡

延伸閱讀

台日交流賽／日職火腿鬥士隊抵台 野村佑希、萬波中正隨行

WBC 3月5日開打 卓揆：投入逾6,900萬預算提供台灣隊後勤支援

影／工程師徹夜排隊奧援中華隊 只為拿張育成簽名海報

2026 WBC將登場 台鐵推「全壘打便當」應援台灣選手

相關新聞

搶母親節商機！漢神洲際購物廣場加入台中百貨戰局 力拚4月試營運

新光三越台中中港店去年9月恢復營運後，各界關注位於北屯的漢神洲際購物廣場何時營運？今傳出新消息，趕在母親節檔期之前，漢神...

和牛棒球堡、楓糖鬆餅咔啦肉霸堡！3大速食棒球應援餐 炸雞桶現省198

棒球賽事即將登場，「肯德基」特別於3月3日起推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以2片原塊咔啦雞腿排取代外層傳統麵包，帶來酥...

都市裡的花景美照新熱點！台北101打造「新北花YOUNG 101」永續花藝展

迎接春日花開與城市走春時節，台北101攜手新北市政府與CNFlower打造大型花藝策展「新北花YOUNG 101」，自2...

金子半之助「抽千元抵用金、買1送1」、日本橋海鮮丼加送巧克力花束

新春迎好運！來自日本的人氣天丼店「金子半之助」首度推出「尋找金子幸運星」活動，自3月5日至3月31日期間，舉凡前往門市單...

萬金杜鵑登台北101 「新北花Young101」今起於台灣地標美麗綻放

新北萬金杜鵑今日結合新北特色花卉，將萬金雙展場花展盛宴移師台北101，農業局長諶錫輝出席「新北花Young101」開幕茶...

《王命之途》你依然是我的君王 殘酷王權下試圖互相救贖的微光

看完《王命之途》心裡像是被塞了一團揉皺的濕紙巾，沉甸甸的；明知道朝鮮端宗的歷史結局注定是場無法挽回的悲劇... 觀賞《王命之途》的這兩個多小時裡，還是會忍不住在心底偷偷期盼，這個被流放到清泠浦的落難

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。