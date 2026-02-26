和牛棒球堡、楓糖鬆餅咔啦肉霸堡！3大速食棒球應援餐 炸雞桶現省198

棒球賽事即將登場，「肯德基」特別於3月3日起推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以2片原塊咔啦雞腿排取代外層傳統麵包，帶來酥脆口感與濃郁肉香；內層則是夾入厚實的比利時格子鬆餅，讓鬆軟口感與咔啦雞腿排的強烈肉感形成鮮明對比，最後再淋上香甜楓糖醬，呈現「外酥內軟、甜鹹交疊」的立體風味層次，單點價159元，另外還有XL套餐，每套277元。

此外，肯德基自2月24日至3月9日，推出「7塊咔啦脆雞」299元、「6顆原味蛋撻禮盒」199元等不同優惠方案，最高現省198元，為應援民眾加油打氣。同時台北內湖餐廳並打造「肯德基爺爺X肉霸手套」專屬應援區，將於3月5日至3月8日舉辦「一起看比賽，挺你到炸」熱血活動，現場將設置大型電視牆，凡購買「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」相關指定餐點，即可於觀賽專區一起熱血應援；參與應援者還有機會獲得「限量加油棒」與「肉霸手套摸彩券」，憑券參加抽獎，有機會獲得限定款「肉霸手套」。

適逢世界棒球經典賽與品牌35週年，「摩斯漢堡」自3月2日起，新推出「炸和牛棒球堡」，以100%澳洲和牛製成炸肉餅，搭配萵苣、卡菲沙拉醬與棒球造型麵包，打造出宛若棒球般的逼真造型，每份110元。3月2日MOS同步發送會員嚐鮮優惠券，「炸和牛棒球堡＋摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」，每套209元。

除此之外，摩斯還推出「雙倍起司披薩熱狗堡」，每份120元，會員憑新品嘗鮮優惠券，「雙倍起司披薩熱狗堡＋摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」，每套219元。其他還有「青梅豬排堡」、「康普蒟蒻冰茶」、「台灣橙康普蒟蒻冰茶」，以及重新回歸的「明太子薯條」登場。3月1日至3月17日止，凡購買「雙倍起司披薩熱狗堡」與「炸和牛棒球堡」指定套餐，或球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐等限定優惠，加碼贈「MOS Friends棒球造型貼紙」1張。

3月全台瘋棒球，「漢堡王」自3月3日起，推出限時銷售15天的「無麵包小肉霸」系列以及應援方案。「無麵包小肉霸」以火烤牛肉排取代麵包，主打多肉、多菜、少負擔的純粹滋味。活動期間「四層無麵包小肉霸餐」每套189元，「雙層無麵包小肉霸餐」每套139元。另外3月15日前，漢堡王還有「春季應援月」活動，3款經典漢堡套餐只要110元，包括有「小華堡」、「BBQ培根牛肉堡」、「花生培根牛肉堡」等不同套餐，最多現省64元。 「肯德基」推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，並有棒球季應援優惠方案。圖／肯德基提供 漢堡王推出「無麵包小肉霸」系列。圖／漢堡王提供 摩斯「雙倍起司披薩熱狗堡」，每份120元。圖／炸和牛棒球堡 以咔啦雞腿排搭配比利時格子鬆餅、 楓糖醬的「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，單點價159元。圖／肯德基提供