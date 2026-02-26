和牛棒球堡、楓糖鬆餅咔啦肉霸堡！3大速食棒球應援餐 炸雞桶現省198
棒球賽事即將登場，「肯德基」特別於3月3日起推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以2片原塊咔啦雞腿排取代外層傳統麵包，帶來酥脆口感與濃郁肉香；內層則是夾入厚實的比利時格子鬆餅，讓鬆軟口感與咔啦雞腿排的強烈肉感形成鮮明對比，最後再淋上香甜楓糖醬，呈現「外酥內軟、甜鹹交疊」的立體風味層次，單點價159元，另外還有XL套餐，每套277元。
此外，肯德基自2月24日至3月9日，推出「7塊咔啦脆雞」299元、「6顆原味蛋撻禮盒」199元等不同優惠方案，最高現省198元，為應援民眾加油打氣。同時台北內湖餐廳並打造「肯德基爺爺X肉霸手套」專屬應援區，將於3月5日至3月8日舉辦「一起看比賽，挺你到炸」熱血活動，現場將設置大型電視牆，凡購買「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」相關指定餐點，即可於觀賽專區一起熱血應援；參與應援者還有機會獲得「限量加油棒」與「肉霸手套摸彩券」，憑券參加抽獎，有機會獲得限定款「肉霸手套」。
適逢世界棒球經典賽與品牌35週年，「摩斯漢堡」自3月2日起，新推出「炸和牛棒球堡」，以100%澳洲和牛製成炸肉餅，搭配萵苣、卡菲沙拉醬與棒球造型麵包，打造出宛若棒球般的逼真造型，每份110元。3月2日MOS同步發送會員嚐鮮優惠券，「炸和牛棒球堡＋摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」，每套209元。
除此之外，摩斯還推出「雙倍起司披薩熱狗堡」，每份120元，會員憑新品嘗鮮優惠券，「雙倍起司披薩熱狗堡＋摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」，每套219元。其他還有「青梅豬排堡」、「康普蒟蒻冰茶」、「台灣橙康普蒟蒻冰茶」，以及重新回歸的「明太子薯條」登場。3月1日至3月17日止，凡購買「雙倍起司披薩熱狗堡」與「炸和牛棒球堡」指定套餐，或球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐等限定優惠，加碼贈「MOS Friends棒球造型貼紙」1張。
3月全台瘋棒球，「漢堡王」自3月3日起，推出限時銷售15天的「無麵包小肉霸」系列以及應援方案。「無麵包小肉霸」以火烤牛肉排取代麵包，主打多肉、多菜、少負擔的純粹滋味。活動期間「四層無麵包小肉霸餐」每套189元，「雙層無麵包小肉霸餐」每套139元。另外3月15日前，漢堡王還有「春季應援月」活動，3款經典漢堡套餐只要110元，包括有「小華堡」、「BBQ培根牛肉堡」、「花生培根牛肉堡」等不同套餐，最多現省64元。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。