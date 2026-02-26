都市裡的花景美照新熱點！台北101打造「新北花YOUNG 101」永續花藝展

迎接春日花開與城市走春時節，台北101攜手新北市政府與CNFlower打造大型花藝策展「新北花YOUNG 101」，自2月26日起於台北101 4樓都會廣場登場，以花藝策展結合永續理念，打造城市與自然共融的春季美學場域，邀請民眾走進國際地標感受新北花卉與在地農業的魅力。

本次展覽由花藝品牌CNFlower創辦人凌宗湧策展，以「智能美學溫室」與循環永續概念為核心，透過藝術化空間設計呈現花卉生命力與土地價值，展現新北花卉登上國際舞台的重要里程碑。展區亮點「粉色杜鵑美術館」由虹鋼鍛藝周視民打造，以萬金杜鵑為主題，透過立體展示與色彩層次，呈現杜鵑花的細緻質感，成為兼具藝術性與打卡話題的沉浸式展區。

展覽期間自2月26日至4月19日分兩階段呈現。首波以榮獲多項國際獎項肯定的萬金杜鵑為主角，展現新北特色花卉的優雅姿態；3月23日起則由繡球花與多肉植物接力展出，透過不同植栽組合呈現多層次花藝風貌，讓民眾每次造訪都能感受不同春日景觀。

除花藝展示外，現場同步設置「新北花Young 101快閃店」，由新北青農品牌進駐，展售坪林包種茶、自然熟成蜂蜜、苦茶油等在地農產，並包含榮獲國際大獎的特色商品，展現台灣農業邁向國際舞台的創新成果。

本次參與的青農品牌多以環境友善為核心理念，包括無農藥與無化肥栽培、自然放養的養蜂體系、生態共生茶園以及返鄉青年串連地方創生、推動食農教育等行動，體現新世代農業對環境永續與產地責任的長期承諾。透過花藝策展與農產展示的整合，展覽將「從土地到生活」的永續價值帶入城市消費場域，讓消費者在休閒與購物之餘，也能認識友善環境的農業模式。

作為全球最高健康綠建築，台北101長期關注企業ESG與永續發展議題，此次透過花藝策展結合青農品牌進駐，不僅讓在地農產登上國際級舞台，也深化城市與農業之間的連結，體現台北101持續推動綠色生活與責任消費的品牌承諾。

特別邀請知名花藝大師凌宗湧操刀策展，以國際級花藝語彙重新詮釋在地花卉之美。圖／TAIPEI 101提供 「粉色杜鵑美術館」以萬金杜鵑為核心主角，細膩放大杜鵑花型層次與色彩魅力。圖／TAIPEI 101提供 特別邀請知名花藝大師凌宗湧操刀策展，以國際級花藝語彙重新詮釋在地花卉之美。圖／TAIPEI 101提供