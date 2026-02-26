金子半之助「抽千元抵用金、買1送1」、日本橋海鮮丼加送巧克力花束

新春迎好運！來自日本的人氣天丼店「金子半之助」首度推出「尋找金子幸運星」活動，自3月5日至3月31日期間，舉凡前往門市單筆消費滿300元，即可參加抽獎，有機會獲得「1000元抵用金」、「江戶前天丼買一送一」，還有鳳尾蝦兌換券、100元抵用金等不同獎項，名額超過120,00個、總價值達125萬，數量有限，送完為止。

針對即將到來的白色情人節，同樣是來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」自3月5日起推出春之旬味「煙燻炙燒海鮮丼」。上桌時將餐點以蘋果木片煙燻手法呈現，帶來淡雅又成熟的煙燻風味，海鮮丼中吃得到花卉形狀的新鮮紅魽、鮮甜的炙燒干貝與星鰻，另外還有松葉蟹腳、鮭魚、魚卵、玉子燒等食材，勾勒出鮮明海味。隨餐並附上紫蘇葉、紫洋蔥、青蔥、日本燒海苔等不同佐料，讓民眾搭配出不同的風味變化，每套1,099元。

響應情人節，3月13日至3月15日期間，凡於日本橋海鮮丼辻半點購主餐即贈「巧克力花束」一份，為浪漫的情人節增添甜蜜氛圍。

日本橋海鮮丼辻半針對白色情人節推出「煙燻炙燒海鮮丼」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供