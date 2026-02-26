快訊

金子半之助「抽千元抵用金、買1送1」、日本橋海鮮丼加送巧克力花束

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金子半之助推出「尋找金子幸運星」活動，有機會獲得1000元抵用金、江戶前天丼買1送1等不同優惠。圖／金子半之助提供
金子半之助推出「尋找金子幸運星」活動，有機會獲得1000元抵用金、江戶前天丼買1送1等不同優惠。圖／金子半之助提供

新春迎好運！來自日本的人氣天丼店「金子半之助」首度推出「尋找金子幸運星」活動，自3月5日至3月31日期間，舉凡前往門市單筆消費滿300元，即可參加抽獎，有機會獲得「1000元抵用金」、「江戶前天丼買一送一」，還有鳳尾蝦兌換券、100元抵用金等不同獎項，名額超過120,00個、總價值達125萬，數量有限，送完為止。

針對即將到來的白色情人節，同樣是來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」自3月5日起推出春之旬味「煙燻炙燒海鮮丼」。上桌時將餐點以蘋果木片煙燻手法呈現，帶來淡雅又成熟的煙燻風味，海鮮丼中吃得到花卉形狀的新鮮紅魽、鮮甜的炙燒干貝與星鰻，另外還有松葉蟹腳、鮭魚、魚卵、玉子燒等食材，勾勒出鮮明海味。隨餐並附上紫蘇葉、紫洋蔥、青蔥、日本燒海苔等不同佐料，讓民眾搭配出不同的風味變化，每套1,099元。

響應情人節，3月13日至3月15日期間，凡於日本橋海鮮丼辻半點購主餐即贈「巧克力花束」一份，為浪漫的情人節增添甜蜜氛圍。

日本橋海鮮丼辻半針對白色情人節推出「煙燻炙燒海鮮丼」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半針對白色情人節推出「煙燻炙燒海鮮丼」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

相關新聞

新春迎好運！來自日本的人氣天丼店「金子半之助」首度推出「尋找金子幸運星」活動，自3月5日至3月31日期間，舉凡前往門市單...

萬金杜鵑登台北101 「新北花Young101」今起於台灣地標美麗綻放

新北萬金杜鵑今日結合新北特色花卉，將萬金雙展場花展盛宴移師台北101，農業局長諶錫輝出席「新北花Young101」開幕茶...

《王命之途》你依然是我的君王 殘酷王權下試圖互相救贖的微光

看完《王命之途》心裡像是被塞了一團揉皺的濕紙巾，沉甸甸的；明知道朝鮮端宗的歷史結局注定是場無法挽回的悲劇... 觀賞《王命之途》的這兩個多小時裡，還是會忍不住在心底偷偷期盼，這個被流放到清泠浦的落難

FENDI 2026米蘭時裝周 Maria Grazia Chiuri演繹女性的優雅風格變奏

FENDI近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬女裝，由於這是創意總監Maria Grazia Chiuri回歸品牌後的...

BTS金泰亨喝的我都要！韓國人氣平價咖啡Compose Coffee插旗台北

由韓國BTS成員金泰亨（V）代言的韓國人氣平價咖啡Compose Coffee，將正式插旗台北。首店預計座落在台北市捷運...

800+零件 x 5000g抗衝擊！RICHARD MILLE打造全新足球陀飛輪

隨著四年一度的FIFA世界足球錦標賽將於今年6月展開，頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE發表了專為足球賽事打造的...

