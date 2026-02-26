萬金杜鵑登台北101 「新北花Young101」今起於台灣地標美麗綻放
新北萬金杜鵑今日結合新北特色花卉，將萬金雙展場花展盛宴移師台北101，農業局長諶錫輝出席「新北花Young101」開幕茶會，見證新北花卉登上國際地標的重要時刻，並為這場城市花展揭開序幕，展期將持續至4月19日，邀請民眾參與這場精品級的花卉盛宴。
本次花展主題「新北花Young101」蘊含雙重美好寓意。「花Young」諧音「花樣」，象徵新北花卉的多樣風貌，也代表青年的無限創意與年輕活力；「101」既是台灣地標，也呼應追求「100分」與「加1」的進步精神，象徵新北農業與國際舞台接軌、持續向上攀升。
「新北花Young101」展覽將在台北101的4樓都會廣場展出至4月19日。展期分兩階段呈現，首波今日至3月22日由萬金杜鵑領銜登場，展出以鋼構工藝結合杜鵑粉色意象打造粉色溫室，以及農業部桃園區農業改良場與杜鵑博士柳枝芳自行育種、全台唯一的新品種杜鵑。
3月23日至4月19日將陸續由繡球花、多肉植物等更多新北特色花卉接力展出，讓民眾每次造訪都有不同驚喜。花展期間現場也會展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物，3月14日起的周末更將開設手作體驗課程，讓民眾不僅賞花，更能親手感受花卉與新北特色農產的魅力。
本次參與展售青農各具特色，如獲得英國世界琴酒大賽最佳香料類台灣冠軍的醲蒸餾所李建緯、友善農作樹林口農場許元耀、地方創生金山漫遊賴家華、桃植物精油工坊劉念祖、多肉達人「魯肉販」楊志清、有種茶產業運銷合作社王翊倫、蜂樺蜂蜜陳冠樺、大埔製茶廠姜慧姿、田中芳園許廷豪，以及新北市青農聯誼會金山萬里分會黃翰滕、蔡承翰、嚴慶榮、黃美娟等優秀青農共襄盛舉。
新北市農業局長諶錫輝表示，新北萬里及金山區是全台灣最大、品質最好的杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名；同時，新北青農也充滿創新能量，期盼透過本次展覽讓國際看見新北特色農產，邀請民眾「馬上出花」，一起來台北101感受新北花卉與青農產品的獨特魅力。
