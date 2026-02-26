《王命之途》你依然是我的君王 殘酷王權下試圖互相救贖的微光

快訊

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

看完《王命之途》心裡像是被塞了一團揉皺的濕紙巾，沉甸甸的；明知道朝鮮端宗的歷史結局注定是場無法挽回的悲劇...

觀賞《王命之途》的這兩個多小時裡，還是會忍不住在心底偷偷期盼，這個被流放到清泠浦的落難少主，能不能就在嚴興道這個俗氣卻善良的村長庇護下，哪怕只是平凡地活下去也好。

柳海真飾演的村長嚴興道，最初的盤算很直白又充滿市井氣息，不過是想讓村民過上好日子，卻意外接住了一個連呼吸都覺得疲憊的廢王。

朴志訓把那種十幾歲少年的空洞與絕望詮釋得很扎實，從最初抗拒進食、眼神死寂，到後來在陪伴中慢慢浮現細微情緒轉折。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

清泠浦的村民們與這位落難君王的互動，更是整部片最柔軟的角落。村民們原本或許只是敬畏他的身分，但在朝夕相處的點滴中，大家是真的打從心底喜歡並憐惜這個孩子，那些看似微不足道的日常善意，像是樸實無華的關心與陪伴，讓端宗在這裡短暫找回了身為一個普通少年的笑容。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

電影的硬傷也明顯，特別是中段那讓人瞬間出戲的老虎CG特效；到了電影後半段，劇本的推進偶會讓人感到情緒斷層。導演雖把演員們逼出了最頂級的演技，但卻更顯得故事本身編排顯得有些淺薄，稍微可惜承載不住那麼滿的情感張力。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

演員們用血肉豐滿的演技，把一段冰冷的歷史演出了人性的溫度，清泠浦村民的幾句笨拙的關心，拼湊出凡人在殘酷王權下試圖互相救贖的微光。

看到最後才明白，所謂「注定失敗的守護」並非徒勞，它也許改寫不了史書上的結局，卻能在命運最殘酷的時刻，替一個人撐起活下去的理由。

正因如此，這段守護才格外動人；歷史或許冷酷無情，但人心不是，哪怕明知結局無法逆轉，依然選擇靠近、選擇陪伴...真的超好哭！

◎感謝 若鯨 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

