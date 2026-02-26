快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

FENDI 2026米蘭時裝周 Maria Grazia Chiuri演繹女性的優雅風格變奏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓團Stray Kids成員之一的方燦。圖／FENDI提供
韓團Stray Kids成員之一的方燦。圖／FENDI提供

FENDI近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬女裝，由於這是創意總監Maria Grazia Chiuri回歸品牌後的第一個系列發表，引起時尚產業廣泛討論，全數發表了80套造型，展現資深設計師Maria Grazia Chiuri豐沛的設計能量，同時大秀期間並有包含東西方明星如鄔瑪舒曼、韓團Stray Kids成員方燦、LE SSERAFIM的許允真，以及宋雨琦、唐嫣都出席看秀。

其中Stray Kids的方燦一身黑色但提取一只斑馬紋肩背包，展現Fendi前衛紳士風範；紅髮的許允真則以墨鏡造型搭配白牛仔套裝，散發街頭潮流的不羈活力，唐嫣則穿長黑雙排扣無袖西裝褲，加上一只黑色小肩背包，完美演繹Fendi的義式優雅幹練都會風格。

「捨我之見，成眾之美」（Less I, more us.），是創意總監Maria Grazia Chiuri為本季設計時的初衷。1989年、24歲的Maria Grazia Chiuri便已加入FENDI工作，10年後她離開FENDI前往Valentino（1999－2016），之後再於2016年成為DIOR首位女裝創意總監並寫下優異實績，亦讓2025年宣布重返FENDI成為品牌創意總監之舉，受到時尚產業的高度重視。

回看80套造型，黑色的比例高達80%以上，FENDI近年常見的Monogram比例降低，整體設計更聚焦在輪廓、材質、整體印象，Maria Grazia Chiuri並以刺繡與立體裝飾讓服裝更具有時尚的辨識度；服裝設計明顯帶有幾何剪裁以及模仿20世紀早期晚禮服的風格，這被外媒評論為設計師向新藝術運動（Art Nouveau）時期「維也納分離派」（Vienna Secession）致敬的象徵。

亮點造型像是第71套造型以褲裝搭配了俐落剪裁的單釦西裝外套，模特兒並內搭一條細長的蠍子項鍊，由整體到配件，演繹女性心中的銳利直覺與自信；第62套造型是全系列80套中唯一紅色款式，小禮服搭配領飾的造型，展現難以忽視的華麗與存在。

值得一提的是，近10年其實已有包含Stella McCartney、Phoebe Philo、Marine Serre等設計師將街頭、運動元素融入時尚女裝，然本季Maria Grazia Chiuri則在一向強調優雅、高級感的女裝中在2026秋冬將連身工作褲、迷彩拼接、七分附口袋工作褲分別與高跟鞋、皮草、蕾絲等材質無違和相容；更進一步來說，Maria Grazia Chiuri帶人們看見了女裝的全新可能，不落入傳統、性別或階級的二元論，但以嶄新自信姿態，闊步向前。

本季將連身工作褲、迷彩拼接、七分附口袋工作褲分別與高跟鞋、皮草、蕾絲等材質無違和相容，跳脫階級與風格的制式框架。圖／FENDI提供
本季將連身工作褲、迷彩拼接、七分附口袋工作褲分別與高跟鞋、皮草、蕾絲等材質無違和相容，跳脫階級與風格的制式框架。圖／FENDI提供
同一套的西裝外套、圓領白襯衫卻能在女裝、男裝上共存展現FENDI 2026秋冬對去性別二元化的想像。圖／FENDI提供
同一套的西裝外套、圓領白襯衫卻能在女裝、男裝上共存展現FENDI 2026秋冬對去性別二元化的想像。圖／FENDI提供
韓團LE SSERAFIM成員之一的許允真。圖／FENDI提供
韓團LE SSERAFIM成員之一的許允真。圖／FENDI提供
第71套造型以褲裝搭配了俐落剪裁的單釦西裝外套，模特兒並內搭一條細長的蠍子項鍊，演繹女性心中銳利的直覺與自信。圖／FENDI提供
第71套造型以褲裝搭配了俐落剪裁的單釦西裝外套，模特兒並內搭一條細長的蠍子項鍊，演繹女性心中銳利的直覺與自信。圖／FENDI提供
Trench Coat長風衣、狩獵常見的絎縫外套與最內襯的黑色蕾絲，交織成FENDI女裝難以被定義的多元性。圖／FENDI提供
Trench Coat長風衣、狩獵常見的絎縫外套與最內襯的黑色蕾絲，交織成FENDI女裝難以被定義的多元性。圖／FENDI提供
FENDI日前於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬大秀，地面上並印有Maria Grazia Chiuri的靈感：「捨我之見，成眾之美」（Less I, more us.）字樣。圖／FENDI提供
FENDI日前於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬大秀，地面上並印有Maria Grazia Chiuri的靈感：「捨我之見，成眾之美」（Less I, more us.）字樣。圖／FENDI提供
陽剛味十足的雙排扣長外套被高度解構為連身褲裝並搭配白色副領片領飾，讓女性充滿華麗的力量感。圖／FENDI提供
陽剛味十足的雙排扣長外套被高度解構為連身褲裝並搭配白色副領片領飾，讓女性充滿華麗的力量感。圖／FENDI提供
第62套造型是全系列80套中唯一紅色款式，小禮服搭配領飾的造型，展現難以忽視的華麗存在。圖／FENDI提供
第62套造型是全系列80套中唯一紅色款式，小禮服搭配領飾的造型，展現難以忽視的華麗存在。圖／FENDI提供
皮草背心搭配七分工作褲、短襪與高跟鞋，讓FENDI女子帥出新高度。圖／FENDI提供
皮草背心搭配七分工作褲、短襪與高跟鞋，讓FENDI女子帥出新高度。圖／FENDI提供
FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri。圖／FENDI提供
FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri。圖／FENDI提供

設計師 FENDI

延伸閱讀

《刃牙》範馬勇次郎「一字馬衣架」超衝擊 50公分大尺寸撐起衣服

澎湖縣府發送「搖搖馬」提燈 人潮湧現索取秒殺

髮型是自由的！美髮預約平台合作《進擊的巨人》為主角群換新髮型

混血女神池田依來沙黑金和服冷豔破表！網讚：簡直《鬼滅》女裝無慘

相關新聞

FENDI 2026米蘭時裝周 Maria Grazia Chiuri演繹女性的優雅風格變奏

FENDI近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬女裝，由於這是創意總監Maria Grazia Chiuri回歸品牌後的...

BTS金泰亨喝的我都要！韓國人氣平價咖啡Compose Coffee插旗台北

由韓國BTS成員金泰亨（V）代言的韓國人氣平價咖啡Compose Coffee，將正式插旗台北。首店預計座落在台北市捷運...

800+零件 x 5000g抗衝擊！RICHARD MILLE打造全新足球陀飛輪

隨著四年一度的FIFA世界足球錦標賽將於今年6月展開，頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE發表了專為足球賽事打造的...

即刻下訂！星宇航空攜手日清食品3款聯名杯麵

星宇航空（2646）26日宣布與日清食品攜手開賣聯名杯麵，以星宇航空亞洲航點為靈感，並由日清食品研發生產，推出三款代表性...

小孩折菜單有摺痕竟要賠480元 宜蘭餐廳致歉願意退還

有網友日前去宜蘭某餐廳用餐，因為不太會用桌上的QR Code 點餐，因此向店家要了份實體菜單，因為小朋友拿著實體菜單玩，...

元宵節開鍋最對味！石二鍋送湯圓、和牛涮升級和牛、聚消費滿千送兩千

正月十五日元宵節，來碗熱呼呼的湯圓暖身，3月3日-3月4日活動期間，到「石二鍋」全台門店內用消費套餐，就送芝麻小湯圓。3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。