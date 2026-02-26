FENDI 2026米蘭時裝周 Maria Grazia Chiuri演繹女性的優雅風格變奏

FENDI近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬女裝，由於這是創意總監Maria Grazia Chiuri回歸品牌後的第一個系列發表，引起時尚產業廣泛討論，全數發表了80套造型，展現資深設計師Maria Grazia Chiuri豐沛的設計能量，同時大秀期間並有包含東西方明星如鄔瑪舒曼、韓團Stray Kids成員方燦、LE SSERAFIM的許允真，以及宋雨琦、唐嫣都出席看秀。

其中Stray Kids的方燦一身黑色但提取一只斑馬紋肩背包，展現Fendi前衛紳士風範；紅髮的許允真則以墨鏡造型搭配白牛仔套裝，散發街頭潮流的不羈活力，唐嫣則穿長黑雙排扣無袖西裝褲，加上一只黑色小肩背包，完美演繹Fendi的義式優雅幹練都會風格。

「捨我之見，成眾之美」（Less I, more us.），是創意總監Maria Grazia Chiuri為本季設計時的初衷。1989年、24歲的Maria Grazia Chiuri便已加入FENDI工作，10年後她離開FENDI前往Valentino（1999－2016），之後再於2016年成為DIOR首位女裝創意總監並寫下優異實績，亦讓2025年宣布重返FENDI成為品牌創意總監之舉，受到時尚產業的高度重視。

回看80套造型，黑色的比例高達80%以上，FENDI近年常見的Monogram比例降低，整體設計更聚焦在輪廓、材質、整體印象，Maria Grazia Chiuri並以刺繡與立體裝飾讓服裝更具有時尚的辨識度；服裝設計明顯帶有幾何剪裁以及模仿20世紀早期晚禮服的風格，這被外媒評論為設計師向新藝術運動（Art Nouveau）時期「維也納分離派」（Vienna Secession）致敬的象徵。

亮點造型像是第71套造型以褲裝搭配了俐落剪裁的單釦西裝外套，模特兒並內搭一條細長的蠍子項鍊，由整體到配件，演繹女性心中的銳利直覺與自信；第62套造型是全系列80套中唯一紅色款式，小禮服搭配領飾的造型，展現難以忽視的華麗與存在。

值得一提的是，近10年其實已有包含Stella McCartney、Phoebe Philo、Marine Serre等設計師將街頭、運動元素融入時尚女裝，然本季Maria Grazia Chiuri則在一向強調優雅、高級感的女裝中在2026秋冬將連身工作褲、迷彩拼接、七分附口袋工作褲分別與高跟鞋、皮草、蕾絲等材質無違和相容；更進一步來說，Maria Grazia Chiuri帶人們看見了女裝的全新可能，不落入傳統、性別或階級的二元論，但以嶄新自信姿態，闊步向前。 本季將連身工作褲、迷彩拼接、七分附口袋工作褲分別與高跟鞋、皮草、蕾絲等材質無違和相容，跳脫階級與風格的制式框架。圖／FENDI提供 同一套的西裝外套、圓領白襯衫卻能在女裝、男裝上共存展現FENDI 2026秋冬對去性別二元化的想像。圖／FENDI提供 韓團LE SSERAFIM成員之一的許允真。圖／FENDI提供 第71套造型以褲裝搭配了俐落剪裁的單釦西裝外套，模特兒並內搭一條細長的蠍子項鍊，演繹女性心中銳利的直覺與自信。圖／FENDI提供 Trench Coat長風衣、狩獵常見的絎縫外套與最內襯的黑色蕾絲，交織成FENDI女裝難以被定義的多元性。圖／FENDI提供 FENDI日前於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬大秀，地面上並印有Maria Grazia Chiuri的靈感：「捨我之見，成眾之美」（Less I, more us.）字樣。圖／FENDI提供 陽剛味十足的雙排扣長外套被高度解構為連身褲裝並搭配白色副領片領飾，讓女性充滿華麗的力量感。圖／FENDI提供 第62套造型是全系列80套中唯一紅色款式，小禮服搭配領飾的造型，展現難以忽視的華麗存在。圖／FENDI提供 皮草背心搭配七分工作褲、短襪與高跟鞋，讓FENDI女子帥出新高度。圖／FENDI提供 FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri。圖／FENDI提供