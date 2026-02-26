FENDI 2026米蘭時裝周 Maria Grazia Chiuri演繹女性的優雅風格變奏
FENDI近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬女裝，由於這是創意總監Maria Grazia Chiuri回歸品牌後的第一個系列發表，引起時尚產業廣泛討論，全數發表了80套造型，展現資深設計師Maria Grazia Chiuri豐沛的設計能量，同時大秀期間並有包含東西方明星如鄔瑪舒曼、韓團Stray Kids成員方燦、LE SSERAFIM的許允真，以及宋雨琦、唐嫣都出席看秀。
其中Stray Kids的方燦一身黑色但提取一只斑馬紋肩背包，展現Fendi前衛紳士風範；紅髮的許允真則以墨鏡造型搭配白牛仔套裝，散發街頭潮流的不羈活力，唐嫣則穿長黑雙排扣無袖西裝褲，加上一只黑色小肩背包，完美演繹Fendi的義式優雅幹練都會風格。
「捨我之見，成眾之美」（Less I, more us.），是創意總監Maria Grazia Chiuri為本季設計時的初衷。1989年、24歲的Maria Grazia Chiuri便已加入FENDI工作，10年後她離開FENDI前往Valentino（1999－2016），之後再於2016年成為DIOR首位女裝創意總監並寫下優異實績，亦讓2025年宣布重返FENDI成為品牌創意總監之舉，受到時尚產業的高度重視。
回看80套造型，黑色的比例高達80%以上，FENDI近年常見的Monogram比例降低，整體設計更聚焦在輪廓、材質、整體印象，Maria Grazia Chiuri並以刺繡與立體裝飾讓服裝更具有時尚的辨識度；服裝設計明顯帶有幾何剪裁以及模仿20世紀早期晚禮服的風格，這被外媒評論為設計師向新藝術運動（Art Nouveau）時期「維也納分離派」（Vienna Secession）致敬的象徵。
亮點造型像是第71套造型以褲裝搭配了俐落剪裁的單釦西裝外套，模特兒並內搭一條細長的蠍子項鍊，由整體到配件，演繹女性心中的銳利直覺與自信；第62套造型是全系列80套中唯一紅色款式，小禮服搭配領飾的造型，展現難以忽視的華麗與存在。
值得一提的是，近10年其實已有包含Stella McCartney、Phoebe Philo、Marine Serre等設計師將街頭、運動元素融入時尚女裝，然本季Maria Grazia Chiuri則在一向強調優雅、高級感的女裝中在2026秋冬將連身工作褲、迷彩拼接、七分附口袋工作褲分別與高跟鞋、皮草、蕾絲等材質無違和相容；更進一步來說，Maria Grazia Chiuri帶人們看見了女裝的全新可能，不落入傳統、性別或階級的二元論，但以嶄新自信姿態，闊步向前。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。