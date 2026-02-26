BTS金泰亨喝的我都要！韓國人氣平價咖啡Compose Coffee插旗台北

由韓國BTS成員金泰亨（V）代言的韓國人氣平價咖啡Compose Coffee，將正式插旗台北。首店預計座落在台北市捷運南京復興站1號出口附近，由迷客夏立紘飲品有限公司導入，目前已進入裝潢工程，預計將於今年第二季正式開幕。

發跡於釜山的Compose Coffee創立於2014年，在韓國擁有3,000家門市，主打高品質自家烘焙豆與高CP 值，一杯大杯美式咖啡大約只要2,000到3,000韓元，折合新台幣約40到60元，口感並不輸一杯動輒百來元的咖啡太多，是許多韓國學生與上班族每天不可或缺的「續命咖啡」。

自金泰亨於2023年起擔任Compose Coffee代言人之後，除了將品牌質感進一步推升，更將品牌熱度與能見度進一步推升上國際舞台。Compose Coffee開始走精緻路線，推出以品牌代言人金泰亨為靈感的「V Composed」系列三款限定飲品——「荔枝Allegro」、「柚子 Staccato」與「Dolce Serenade」，以及一系列印有金泰亨帥臉的杯套，更讓Compose Coffee成為全球BTS粉絲到韓國時必須要喝的人氣品牌。

至於台灣首店會端出什麼樣的菜單，目前仍是最高機密；但相信所有喜愛BTS金泰亨的阿米（Army）內心已經開始在瘋狂敲碗：「所有BTS金泰亨喝的，我通通都要！」 Compose Coffee推出一系列印有金泰亨帥臉的杯套。圖／摘自IG（@compose_coffee） Compose Coffee主打高品質自家烘焙豆與高CP值。圖／摘自IG（@compose_coffee） Compose Coffee推出以品牌代言人金泰亨為靈感的「V Composed」系列三款限定飲品。圖／摘自IG（@compose_coffee）