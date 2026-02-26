800+零件 x 5000g抗衝擊！RICHARD MILLE打造全新足球陀飛輪

隨著四年一度的FIFA世界足球錦標賽將於今年6月展開，頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE發表了專為足球賽事打造的RM 41-01足球陀飛輪腕表，成為獻給大男孩們的「超級玩具」。在本次新作中，特殊材質與全新功能成為兩大賞玩亮點，為大男孩們心中的熱血助攻，也像提前點燃了足球場上的激烈攻防。

RICHARD MILLE與足球界的淵源由來已久，最早可追溯至與Roberto Mancini合作研發的RM 11-01及RM 11-04腕表。為了貼近足球賽事核心，新款RM 41-01足球陀飛輪腕表與Audemars Piguet le Locle合作，開發出具有70小時動力儲存的全新RM41-01機芯，不僅可完整追蹤並紀錄足球比賽程，還將捕捉每一次進球時刻的悸動與振奮人心。

為了讓觀賽樂趣與機械運作同步，RM 41-01具有三項關鍵機械設計，9點鐘方向的「賽事階段顯示器」，能實時呈現比賽進程，每當使用者將飛返計時功能歸零時，顯示器便會自動從上半場切換至下半場，甚至接續顯示加時賽的上、下半場階段；表款並具有專利認證的「雙導柱輪」飛返計時結構，是飛返計時腕表中首創，其中一枚導柱輪專門負責重置與飛返功能，並消除了傳統操作時的突兀感；環繞機芯四周的「機械進球計數器」則是紀錄比分的小秘書，可透過按壓2點鐘與4點鐘方向的按鈕，此時指針將由專屬輪系在金屬軌道上移動，因而精確紀錄主客兩隊的進球數、最多可紀錄至9球，並在第10球時自動歸位。

不僅如此，RM 41-01足球陀飛輪腕表並使用了前衛感十足的胭脂紅色「玄武岩纖維」（Basalt TPT®）與石英纖維（Quartz TPT®）為表殼材質。由於玄武岩纖維層的厚度僅40微米，石英纖維則為45微米，每一層纖維均以45°角方向交錯堆疊，再與30微米厚的Carbon TPT®碳纖維中層相輔相成，創造出類似天然木質紋理的自然生動，並帶來耐腐蝕、穩定性與抗紫外線的特色。

RM41-01機芯零件便多達650個、加上表帶與表殼上看約800個零件，然表款通過高達5,000g的極限衝擊測試以及RICHARD MILLE內部的120項測試，讓其擁有者不管是螢幕前觀賽或面臨極限情境都能操之在我、游刃有餘；全新RM 41-01足球陀飛輪腕表將有「胭脂紅Basalt TPT®玄武岩纖維材質」與「深海藍Quartz TPT®石英纖維材質款」兩種，各別限量30只、價格店洽。