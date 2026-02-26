快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

聽新聞
0:00 / 0:00

小孩折菜單有摺痕竟要賠480元 宜蘭餐廳致歉願意退還

聯合報／ 記者何祥裕／台北即時報導
用餐示意圖，非當事人。圖／ingimage
用餐示意圖，非當事人。圖／ingimage

有網友日前去宜蘭某餐廳用餐，因為不太會用桌上的QR Code 點餐，因此向店家要了份實體菜單，因為小朋友拿著實體菜單玩，導致菜單出現摺痕，竟被店家索賠480元，網友只得照價賠償，並把過程貼上社群平台，引來大批網友質疑，店家昨天深夜在社群上提出說明並向消費者致歉，同時願意退還收取的480元。

這名網友在社群平台脆上貼文指出，當她點完餐結帳後回到座位候餐時，一名男員工前來告知因為菜單被小孩折到有摺痕，無法再使用，且菜單為訂製品不便宜，她詢問要賠多少，店員回答要480元，她當下立即賠償，但也對這種菜單成本居然這麼高，真的嚇到。

貼文一出引來不少網友回應批評，店家也在脆上貼文回應向當事人與社會大眾致歉，店家解釋，因為新菜單在年前重新設計印製，委外製作總費用為9600元，因此以20份菜單換算，單張成本為480元，因為當時未經周延評估，向客人提出賠償說明，事後檢視此處理方式並不妥適，因此致上歉意，願意全額退還當日收取之480元費用。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

社群 朋友

延伸閱讀

宜蘭私立慧燈中學學測7名學生達50級分以上 74人次各科頂標表現亮眼

228連假中部以北防雷雨 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安宜蘭縣唯一學測滿級分

宜蘭農田水溝出現「Tiffany藍」 縣府環保局追查

相關新聞

小孩折菜單有摺痕竟要賠480元 宜蘭餐廳致歉願意退還

有網友日前去宜蘭某餐廳用餐，因為不太會用桌上的QR Code 點餐，因此向店家要了份實體菜單，因為小朋友拿著實體菜單玩，...

元宵節開鍋最對味！石二鍋送湯圓、和牛涮升級和牛、聚消費滿千送兩千

正月十五日元宵節，來碗熱呼呼的湯圓暖身，3月3日-3月4日活動期間，到「石二鍋」全台門店內用消費套餐，就送芝麻小湯圓。3...

連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄 新推「台味三杯雞」

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」將於2月26日正式進軍高雄，插旗高雄大立百貨，乃是品牌在台第7間分店。同時全台門...

三星Galaxy Buds4系列俐落登場 強化降噪功能 深度整合3大AI服務

三星電子今日於舊金山亮相全新Galaxy Buds4，以及強化主動式降噪功能的Galaxy Buds4 Pro真無線藍牙...

三星Galaxy S26旗艦系列新機發表 首度在台支援eSIM AI功能全面進化

三星今於舊金山發表最新Galaxy S26旗艦系列智慧型手機與Galaxy Buds4系列真無線藍牙耳機，在AI應用瞬息...

有行旅／日本世遺祕境 屋久島夢幻之旅

春日時光來一趟日本夢幻森林之旅。屋久島，位於九州鹿兒島南方外海，日本第一個世界遺產地，也是宮崎駿電影「魔法公主」遠古森林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。