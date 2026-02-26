小孩折菜單有摺痕竟要賠480元 宜蘭餐廳致歉願意退還

有網友日前去宜蘭某餐廳用餐，因為不太會用桌上的QR Code 點餐，因此向店家要了份實體菜單，因為小朋友拿著實體菜單玩，導致菜單出現摺痕，竟被店家索賠480元，網友只得照價賠償，並把過程貼上社群平台，引來大批網友質疑，店家昨天深夜在社群上提出說明並向消費者致歉，同時願意退還收取的480元。

這名網友在社群平台脆上貼文指出，當她點完餐結帳後回到座位候餐時，一名男員工前來告知因為菜單被小孩折到有摺痕，無法再使用，且菜單為訂製品不便宜，她詢問要賠多少，店員回答要480元，她當下立即賠償，但也對這種菜單成本居然這麼高，真的嚇到。

貼文一出引來不少網友回應批評，店家也在脆上貼文回應向當事人與社會大眾致歉，店家解釋，因為新菜單在年前重新設計印製，委外製作總費用為9600元，因此以20份菜單換算，單張成本為480元，因為當時未經周延評估，向客人提出賠償說明，事後檢視此處理方式並不妥適，因此致上歉意，願意全額退還當日收取之480元費用。