三星Galaxy S26旗艦系列新機發表 首度在台支援eSIM AI功能全面進化

三星今於舊金山發表最新Galaxy S26旗艦系列智慧型手機與Galaxy Buds4系列真無線藍牙耳機，在AI應用瞬息萬變的現代，三星希望打破民眾對人工智慧操作繁瑣的既定印象，透過越來越聰明、貼心的智慧裝置，讓科技自然融入日常生活，化身為最懂人心的專屬管家。

Galaxy S26旗艦系列首在台支援eSIM

全新登場的Galaxy S26系列包含S26 Ultra、S26+與S26共3款機型，外型調整成為更具一致性的圓角設計，並搭配輕量化的鋁合金邊框，全系列皆推出漫遊白、漫遊藍、漫遊黑與漫遊紫4款中性色彩，更首度在台灣市場推出支援eSIM功能的款式，對經常出國差旅的星粉而言具有極大換機誘因。

規格最強大的Galaxy S26 Ultra，機身厚度僅7.9mm，擁有6.9吋QHD+螢幕與5,000mAh大容量電池。搭載了Galaxy專屬Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，CPU效能較前代提升19%、NPU較前代提升39%、GPU較前代提升24%。配合重新設計的散熱均溫板與新一代散熱技術，確保在長時間高效能運算下依然維持順暢表現。此次充電速度亦迎來明顯升級，Galaxy S26 Ultra支援60W超快速充電3.0，僅需30分鐘即可充滿75%電量，無線充電也提升至25W，緊急補電更有效率。

AI功能激發創造力與高效生產力

Galaxy S26系列相機系統也全面升級，Galaxy S26 Ultra廣角鏡頭光圈提升至F1.4，進光量增加47%，夜拍與錄影表現持續進化，展現鞏固「演唱會神機」地位的企圖。針對動態影像，相機內建的「超穩定動態攝影」新增水平鎖定功能，結合加速器與陀螺儀資訊，即便在劇烈晃動的運動場景下，也能提供如同專業運動攝影機般穩定的成果。對影音專業人士而言，Galaxy S26 Ultra不僅支援8K錄製，更提供APV專業級編碼與Log檔拍攝，甚至可在手機端即時預覽LUT濾鏡效果，讓行動創作更具專業水準。

此外，前鏡頭升級導入AI影像訊號處理（ISP）演算法，能精準解析五官與頭髮細節，自動調整人像膚色與肌膚質感，讓自拍效果更加自然，同時也提供更廣的拍攝角度，讓自拍更完整動人。若拍攝結果不理想，深受星粉喜愛的AI相片後製功能，現在更直接支援影像生成，不需再開啟其他軟體。只要透過文字指令，便可在圖片中生成物件，例如將與朋友的合照背景換成唯美雪地，將想像化為現實。

AI應用懂你心情同時也保護隱私

Galaxy S26系列此次新增了「Now Nudge」AI即時協助功能，可主動判斷對話內容並建議後續動作，例如在討論約會時間時自動跳出行事曆建議。廣受好評的「搜尋圈」功能現在也更加聰明，能深入辨識圖片中的文字與特定物件。令人眼睛一亮的還有「電子防窺」技術，Galaxy S26 Ultra內建智慧防窺功能，可自行選擇特定應用程式或針對彈出視窗啟用防窺模式，讓使用者在通勤或公共場域操作敏感資訊時更加安心。 Now Nudge能提供貼近情境的建議，朋友詢問近期的旅行照片時，Galaxy S26旗艦系列會自動從「媒體瀏覽器」建議相關照片。圖／台灣三星電子提供 Galaxy S26 Ultra機型具備更大的鏡頭光圈，顯著提升感光元件的進光量，即使在低光源的環境下，也能拍出細節豐富且極致清晰的照片。記者沈昱嘉／攝影 全新登場的Galaxy S26系列包含（右起）S26 Ultra、S26+與S26共3款機型。記者沈昱嘉／攝影 相片智慧助理再進化，使用者可自行描述想要修改的內容即可完成調整。圖／台灣三星電子提供 Galaxy S26系列相機系統全面升級，其中Galaxy S26 Ultra廣角鏡頭光圈提升至F1.4，進光量增加47%。記者沈昱嘉／攝影 Galaxy S26系列提供豐富的配件選擇。記者沈昱嘉／攝影 Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機。圖／台灣三星電子提供