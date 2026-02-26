聽新聞
0:00 / 0:00

三星Galaxy S26旗艦系列新機發表 首度在台支援eSIM AI功能全面進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星發表Galaxy S26旗艦系列手機。記者沈昱嘉／攝影
三星發表Galaxy S26旗艦系列手機。記者沈昱嘉／攝影

三星今於舊金山發表最新Galaxy S26旗艦系列智慧型手機與Galaxy Buds4系列真無線藍牙耳機，在AI應用瞬息萬變的現代，三星希望打破民眾對人工智慧操作繁瑣的既定印象，透過越來越聰明、貼心的智慧裝置，讓科技自然融入日常生活，化身為最懂人心的專屬管家。

Galaxy S26旗艦系列首在台支援eSIM

全新登場的Galaxy S26系列包含S26 Ultra、S26+與S26共3款機型，外型調整成為更具一致性的圓角設計，並搭配輕量化的鋁合金邊框，全系列皆推出漫遊白、漫遊藍、漫遊黑與漫遊紫4款中性色彩，更首度在台灣市場推出支援eSIM功能的款式，對經常出國差旅的星粉而言具有極大換機誘因。

規格最強大的Galaxy S26 Ultra，機身厚度僅7.9mm，擁有6.9吋QHD+螢幕與5,000mAh大容量電池。搭載了Galaxy專屬Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，CPU效能較前代提升19%、NPU較前代提升39%、GPU較前代提升24%。配合重新設計的散熱均溫板與新一代散熱技術，確保在長時間高效能運算下依然維持順暢表現。此次充電速度亦迎來明顯升級，Galaxy S26 Ultra支援60W超快速充電3.0，僅需30分鐘即可充滿75%電量，無線充電也提升至25W，緊急補電更有效率。

AI功能激發創造力與高效生產力

Galaxy S26系列相機系統也全面升級，Galaxy S26 Ultra廣角鏡頭光圈提升至F1.4，進光量增加47%，夜拍與錄影表現持續進化，展現鞏固「演唱會神機」地位的企圖。針對動態影像，相機內建的「超穩定動態攝影」新增水平鎖定功能，結合加速器與陀螺儀資訊，即便在劇烈晃動的運動場景下，也能提供如同專業運動攝影機般穩定的成果。對影音專業人士而言，Galaxy S26 Ultra不僅支援8K錄製，更提供APV專業級編碼與Log檔拍攝，甚至可在手機端即時預覽LUT濾鏡效果，讓行動創作更具專業水準。

此外，前鏡頭升級導入AI影像訊號處理（ISP）演算法，能精準解析五官與頭髮細節，自動調整人像膚色與肌膚質感，讓自拍效果更加自然，同時也提供更廣的拍攝角度，讓自拍更完整動人。若拍攝結果不理想，深受星粉喜愛的AI相片後製功能，現在更直接支援影像生成，不需再開啟其他軟體。只要透過文字指令，便可在圖片中生成物件，例如將與朋友的合照背景換成唯美雪地，將想像化為現實。

AI應用懂你心情同時也保護隱私

Galaxy S26系列此次新增了「Now Nudge」AI即時協助功能，可主動判斷對話內容並建議後續動作，例如在討論約會時間時自動跳出行事曆建議。廣受好評的「搜尋圈」功能現在也更加聰明，能深入辨識圖片中的文字與特定物件。令人眼睛一亮的還有「電子防窺」技術，Galaxy S26 Ultra內建智慧防窺功能，可自行選擇特定應用程式或針對彈出視窗啟用防窺模式，讓使用者在通勤或公共場域操作敏感資訊時更加安心。

Now Nudge能提供貼近情境的建議，朋友詢問近期的旅行照片時，Galaxy S26旗艦系列會自動從「媒體瀏覽器」建議相關照片。圖／台灣三星電子提供
Now Nudge能提供貼近情境的建議，朋友詢問近期的旅行照片時，Galaxy S26旗艦系列會自動從「媒體瀏覽器」建議相關照片。圖／台灣三星電子提供
Galaxy S26 Ultra機型具備更大的鏡頭光圈，顯著提升感光元件的進光量，即使在低光源的環境下，也能拍出細節豐富且極致清晰的照片。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy S26 Ultra機型具備更大的鏡頭光圈，顯著提升感光元件的進光量，即使在低光源的環境下，也能拍出細節豐富且極致清晰的照片。記者沈昱嘉／攝影
全新登場的Galaxy S26系列包含（右起）S26 Ultra、S26+與S26共3款機型。記者沈昱嘉／攝影
全新登場的Galaxy S26系列包含（右起）S26 Ultra、S26+與S26共3款機型。記者沈昱嘉／攝影
相片智慧助理再進化，使用者可自行描述想要修改的內容即可完成調整。圖／台灣三星電子提供
相片智慧助理再進化，使用者可自行描述想要修改的內容即可完成調整。圖／台灣三星電子提供
Galaxy S26系列相機系統全面升級，其中Galaxy S26 Ultra廣角鏡頭光圈提升至F1.4，進光量增加47%。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy S26系列相機系統全面升級，其中Galaxy S26 Ultra廣角鏡頭光圈提升至F1.4，進光量增加47%。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy S26系列提供豐富的配件選擇。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy S26系列提供豐富的配件選擇。記者沈昱嘉／攝影
Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機。圖／台灣三星電子提供
Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機。圖／台灣三星電子提供

自拍 設計 攝影

延伸閱讀

喜馬拉雅凱莉再升級！凱莉珍娜「18K白金唇形鑽」包飾　示範客製奢華新玩法

僱用安定措施延至7月 桃竹苗分署推「雙軌補助」勞工最高月領1.6萬

三星晶圓代工產能利用率飆升

存債感大升級！00988B進軍月配債券市場 全台首創鎖定7.5％高票息債券

相關新聞

三星Galaxy Buds4系列俐落登場 強化降噪功能 深度整合3大AI服務

三星電子今日於舊金山亮相全新Galaxy Buds4，以及強化主動式降噪功能的Galaxy Buds4 Pro真無線藍牙...

三星Galaxy S26旗艦系列新機發表 首度在台支援eSIM AI功能全面進化

三星今於舊金山發表最新Galaxy S26旗艦系列智慧型手機與Galaxy Buds4系列真無線藍牙耳機，在AI應用瞬息...

有行旅／日本世遺祕境 屋久島夢幻之旅

春日時光來一趟日本夢幻森林之旅。屋久島，位於九州鹿兒島南方外海，日本第一個世界遺產地，也是宮崎駿電影「魔法公主」遠古森林...

連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄　新推「台味三杯雞」

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」將於2月26日正式進軍高雄，插旗高雄大立百貨，乃是品牌在台第7間分店。同時全台門...

開幕送奶皇包、點心38元起！點點心姊妹餐廳「心開冰室」進駐信義區

旗下擁有「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」等品牌的緯豆集團，將於3月1日在台北新光三越A8館推出全新港式快餐品牌「心開...

新奢華典範！皇家禮炮21年王者之冠雙酒款登場

誕生於1953年的皇家禮炮，此次以「王冠」為核心意象，推出全新「皇家禮炮21年王者之冠限定版」，以「繁盛金冠」與「鋒芒金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。