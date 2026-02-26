三星Galaxy Buds4系列俐落登場 強化降噪功能 深度整合3大AI服務
三星電子今日於舊金山亮相全新Galaxy Buds4，以及強化主動式降噪功能的Galaxy Buds4 Pro真無線藍牙耳機，以全新外觀設計、沉浸式音質、深度整合的AI功能，為用戶打造無縫串聯的Galaxy生態系體驗 。
Galaxy Buds4 Pro具備最佳化主動式降噪強化版，可透過Galaxy AI智慧偵測環境狀態，精準辨識環境噪音並動態調節降噪強度，並提供5段環境音等級選擇。Galaxy Buds4則首度加入環境音模式，讓使用者在聆聽音樂時也能更方便與他人交流。兩款耳機均升級至最高16kHz超寬頻通話技術，確保在吵雜的戶外環境中依然能維持清晰的收音效果。
透過Galaxy AI智慧感應頭部動作功能，配戴Galaxy Buds4系列時只要「點頭」即可接聽電話，「搖頭」則可掛斷電話或關閉鬧鐘，在雙手不便時提供極大便利性。此外，耳機深度整合Gemini、Bixby以及新增的Perplexity等AI服務，實現完全免動手的語音指令操作。針對跨國溝通需求，進化後的即時翻譯功能支援聆聽與對話模式，讓使用者能流暢應對旅行或課堂等情境。
Buds4系列耳柄此次採用金屬切割設計，展現俐落風格；新型上掀式透明充電盒設計，讓耳機擺放位置一目了然。除了經典的極光白與暗石黑之外，Galaxy Buds4 Pro更將推出三星商城限定的「粉霧金」配色。
手機操作快捷面板也同步重新設計，使用者無需開啟App即可快速調整設定，更輕鬆享受與Galaxy生態系完美整合的聆聽體驗。
