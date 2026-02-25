連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄　新推「台味三杯雞」

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」將於2月26日正式進軍高雄，插旗高雄大立百貨，乃是品牌在台第7間分店。同時全台門市並新推出季節限定「台味三杯雞系列」，打造全新風味體驗。為慶祝開幕，並可享「炸雞綜合M買1送1」優惠，邀請高雄饕客一起感受酥脆魅力。

本村韓食炸雞自2002年於韓國釜山創立，標榜以雙重炸製工藝與手工刷醬技術，讓外皮呈現極致薄脆、雞肉肉汁豐富的口感，並提供招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀等多種口味。目前本村韓食炸雞在全球擁有超過450間分店，並於2024年首度登台，包括台北、台中、台南等地均有分店。即將開幕的高雄大立店，為本村炸雞首度進駐高雄，為南台灣帶來不一樣的韓味選擇。

不僅新店開幕，3月1日起，本村將推出全新「台味三杯雞」系列，藉由濃郁塔香、蒜香與醬香層層堆疊，創造出台韓交織的特色風味，並同步推出「三杯炸魷魚圈」（每份228元）與「三杯年糕香腸串」（每份108元），成為台韓混血的街頭代表小食，限定品項將於指定門市販售。

為歡慶高雄大立店開幕，2月26日至2月28日，凡內用且2人以上同行，購買「炸雞綜合M」任一口味，即可贈送「台味三杯雞口味」1份，現享買1送1，每日限量30組。 本村推出全新「台味三杯雞系列」。圖／本村韓食炸雞提供 本村韓食炸雞即將開設「高雄大立店」。圖／本村韓食炸雞提供