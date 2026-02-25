快訊

【重磅快評】以拖吊蟑螂橫行為鑑 台灣該積極「打蟑」了

聽新聞
0:00 / 0:00

連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄　新推「台味三杯雞」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
本村韓食炸雞主打雙重炸製工藝與手工刷醬技術。圖／本村韓食炸雞提供
本村韓食炸雞主打雙重炸製工藝與手工刷醬技術。圖／本村韓食炸雞提供

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」將於2月26日正式進軍高雄，插旗高雄大立百貨，乃是品牌在台第7間分店。同時全台門市並新推出季節限定「台味三杯雞系列」，打造全新風味體驗。為慶祝開幕，並可享「炸雞綜合M買1送1」優惠，邀請高雄饕客一起感受酥脆魅力。

本村韓食炸雞自2002年於韓國釜山創立，標榜以雙重炸製工藝與手工刷醬技術，讓外皮呈現極致薄脆、雞肉肉汁豐富的口感，並提供招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀等多種口味。目前本村韓食炸雞在全球擁有超過450間分店，並於2024年首度登台，包括台北、台中、台南等地均有分店。即將開幕的高雄大立店，為本村炸雞首度進駐高雄，為南台灣帶來不一樣的韓味選擇。

不僅新店開幕，3月1日起，本村將推出全新「台味三杯雞」系列，藉由濃郁塔香、蒜香與醬香層層堆疊，創造出台韓交織的特色風味，並同步推出「三杯炸魷魚圈」（每份228元）與「三杯年糕香腸串」（每份108元），成為台韓混血的街頭代表小食，限定品項將於指定門市販售。

為歡慶高雄大立店開幕，2月26日至2月28日，凡內用且2人以上同行，購買「炸雞綜合M」任一口味，即可贈送「台味三杯雞口味」1份，現享買1送1，每日限量30組。

本村推出全新「台味三杯雞系列」。圖／本村韓食炸雞提供
本村推出全新「台味三杯雞系列」。圖／本村韓食炸雞提供
本村韓食炸雞即將開設「高雄大立店」。圖／本村韓食炸雞提供
本村韓食炸雞即將開設「高雄大立店」。圖／本村韓食炸雞提供

韓國 工藝 百貨

延伸閱讀

足球／健身工廠盃27日高雄開踢 4天估創破億運動經濟效益

影／高雄老轎車發動即起火 鄰車無辜遭殃

毒駕狂飆撞斷電桿釀高雄停電 台電證實波及逾3百戶

三商炸雞「炸雞買5送6」現省432元！肯德基「全新A＋B」最高現享44折

相關新聞

連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄　新推「台味三杯雞」

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」將於2月26日正式進軍高雄，插旗高雄大立百貨，乃是品牌在台第7間分店。同時全台門...

開幕送奶皇包、點心38元起！點點心姊妹餐廳「心開冰室」進駐信義區

旗下擁有「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」等品牌的緯豆集團，將於3月1日在台北新光三越A8館推出全新港式快餐品牌「心開...

新奢華典範！皇家禮炮21年王者之冠雙酒款登場

誕生於1953年的皇家禮炮，此次以「王冠」為核心意象，推出全新「皇家禮炮21年王者之冠限定版」，以「繁盛金冠」與「鋒芒金...

New Era 2026 WBC帽款開賣 為中華隊前進邁阿密風格應援

WBC世界棒球經典賽即將點燃戰火，New Era正式推出全新「2026 WBC系列」官方帽款，集結中華隊（CT）、日本隊...

星巴克「買一送一」限定一天！85℃好咖日也來了 最多省375元

開工幾天後，接著要迎來3天連假，星巴克搶在連假前、於2月26日（四）推優惠，當天11:00～20:00購買兩杯大杯（含）...

輝達股票大獎幸運兒是你嗎？萊爾富「馬年發財卡」壓軸獎落這2縣市

NVIDIA股票大獎開出來了！萊爾富「馬年發財卡抽股票活動」最終大獎25日下午正式揭曉，最後一波抽獎於官方Faceboo...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。