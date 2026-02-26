聽新聞
日本世遺祕境 有行旅屋久島夢幻之旅
春日時光來一趟日本夢幻森林之旅。屋久島，位於九州鹿兒島南方外海，日本第一個世界遺產地，也是宮崎駿電影「魔法公主」遠古森林的靈感場景。有行旅「世界遺產屋久島祕境」旅程二連泊島上米其林一星鑰「三卡拉水療飯店」，四周環繞蔥鬱的叢林，彷彿住在森林裡，感受遠古森林的夢幻魅力。
旅程另遊覽霧島溫泉鄉，二連泊「妙見石原莊」，是鹿兒島縣內首屈一指的溫泉飯店，也是豪華列車九州七星號的指定宿。一趟旅程，感受森林與溫泉帶來的身心療癒。
有行旅「世界遺產屋久島祕境」旅程，五月十九日至二十三日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
