開幕送奶皇包、點心38元起！點點心姊妹餐廳「心開冰室」進駐信義區
旗下擁有「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」等品牌的緯豆集團，將於3月1日在台北新光三越A8館推出全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」，提供叉燒滑蛋飯、蔥爆蝦仁滑蛋飯等特色餐點，以及鹹牛肉厚蛋三文治、叉燒包等餐點。為慶祝開幕，凡加入品牌會員並點購任一套餐，即贈「芋泥包/奶皇包」，還有會員加贈叉燒包等不同優惠方案。
全新開幕的「心開冰室」，意指「點點心新開的心開冰室」，並傳達豁達、隨性、樂觀的生活態度。店內主打6款系列套餐，包括有叉燒滑蛋飯、叉燒蝦仁滑蛋飯、叉燒煎蛋撈丁等不同選擇，每套搭配什蔬、例湯與冰鎮凍奶茶，每套228～328元不等。其中蜜汁叉燒標榜選用肥瘦適中的豬梅花肉、豬五花肉雙拼，搭配秘傳淋醬長時慢烤，入口焦香酥脆且甜蜜入味。
除此之外，店內也提供鹹牛肉厚蛋三文治、心開奶油豬、芋泥包、叉燒包、楊枝甘露、芋頭西米露…等單點品項，售價38～98元不等，鎖定追求快速、美味、高CP值的消費者需求。為慶祝開幕，3月1日起凡加入品牌會員並點購任一套餐，即贈「芋泥包/奶皇包」；3月13日至3/月15日，會員點購任一套餐贈送「叉燒包」1個，每日限量，送完為止。
