星宇跨足歐洲8月直飛布拉格 蔡依林改編《布拉格廣場》為首航揭幕
星宇航空今天宣布正式跨足歐洲航網，第一條歐洲航線「台北-捷克布拉格」將於8月1日正式啟航，即日起全面開賣。為迎接首條歐洲航線開航，星宇航空特別邀請亞洲流行天后蔡依林擔任航線大使，以全新風貌重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，並遠赴布拉格當地取景，透過音樂與影像，再次喚起旅人對歐洲最美城市之一的浪漫想像，也為星宇航空的歐洲首航揭開序幕。
星宇航空執行長翟健華表示，歐洲航線的開闢是星宇航空重要里程碑，此條航線將以Ａ350-900機型執飛，開航初期每周二、四、六飛航三班，10月1日起將增班為每周四班。布拉格因其歷史悠久的歐式古城風光深受台灣觀光客喜愛，是熱門旅歐目的地之一，同時，隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，也將進一步帶動商務與旅遊往來，具備高度發展潛力。
翟健華指出，布拉格是捷克的首都與最大城市，位於歐洲中心地帶，地理位置極佳且擁有豐富觀光資源，歷經羅馬式、哥德式、文藝復興及巴洛克等不同時期的洗禮，是建築愛好者的朝聖之地，更被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。布拉格也因密集的教堂、修道院以及無數帶有尖頂的建築，而有「百塔之城」的稱號，每年11月底在布拉格舊城廣場舉辦的聖誕市集被譽為歐洲最美市集之一。
布拉格亦鄰近維也納、慕尼黑等多個歐洲主要城市，交通便利，長期以來都是中歐地區的文化、藝術與商業樞紐。無論是查理大橋、布拉格城堡，或蜿蜒流經市區的伏爾塔瓦河，都是吸引全球旅客的旅遊亮點，使布拉格成為歐洲最具魅力的旅遊城市之一。
星宇航空表示，蔡依林2003年推出的《布拉格廣場》傳唱至今，這次JOLIN擔任單曲製作人，親自操刀改編重新詮釋，並遠赴當地取景拍攝。新版以Alternative R&B、嘻哈曲風編曲，融入現代、電子元素，呼應星宇航空打破傳統、持續創新的品牌精神。MV中，蔡依林實際走訪多個景點，畫面也藏有布拉格航班班號JX101等彩蛋，8月1日開航將有布拉格限定首航禮。
