新奢華典範！皇家禮炮21年王者之冠雙酒款登場

誕生於1953年的皇家禮炮，此次以「王冠」為核心意象，推出全新「皇家禮炮21年王者之冠限定版」，以「繁盛金冠」與「鋒芒金冠」兩款經典皇冠輪廓為設計基礎，揉合當代美學語彙，向在各領域登峰造極、定義新奢華風格的世代致意。外在設計象徵權威與榮耀，內在酒液則回到品牌最擅長的深度調和，形成由外而內一致的王者敘事。

為呼應這份象徵性，首席調酒師Sandy Hyslop嚴選三大頂尖酒廠、歷經21年以上熟成的珍稀原酒進行調和：來自蘇格蘭海拔最高的Braeval酒廠，帶來細緻優雅的洋甘菊花香；Strathclyde穀物威士忌賦予柔滑如奶油的圓潤口感；再以高比例Longmorn原酒結合初次裝填雪莉桶熟成酒液，堆疊出飽滿厚實的結構，釋放甜美櫻桃果醬、溫潤辛香，以及烘烤橡木與暖薑氣息。風味由花香、奶油質地到果香與木質調層層展開，形成清晰而完整的味覺進程。

包裝設計則將百年皇室語彙轉譯為現代風格：英國皇室標誌性的拉夫領（Ruff Collar）元素，被化作細膩的金色訂製蕾絲袖口圖紋，並以俐落幾何線條重新勾勒，讓華麗不再繁複，而是呈現克制而精準的尊貴感。兩款外觀各具性格，酒液卻維持一致，回歸「設計為表、調和為本」的核心精神。

皇家禮炮21年王者之冠限定版「繁盛金冠」與「鋒芒金冠」建議售價皆為4,800元。即日起於菸酒專賣店購買任兩瓶任一款式，即可獲贈皇家禮炮21年王者之冠迷你酒50ml 一瓶（數量有限，送完為止），讓收藏與品飲同時成為完整體驗。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

