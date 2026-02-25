New Era 2026 WBC帽款開賣 為中華隊前進邁阿密風格應援

WBC世界棒球經典賽即將點燃戰火，New Era正式推出全新「2026 WBC系列」官方帽款，集結中華隊（CT）、日本隊與美國隊，以經典帽型結合國家榮耀元素，打造專屬應援裝備，讓棒球迷一起為中華隊前往邁阿密之路全力應援。

同步登場的New Era 101快閃店將於3月4日至3月31日限時開幕，現場除販售「2026 WBC系列」外，更匯集CT聯名與MLB系列等多款人氣帽款。New Era更推出「101快閃開幕慶」活動，期間於快閃店單筆消費滿3,000元，即贈品牌霧黑保溫瓶一個（數量有限，贈完為止）。

New Era「2026 WBC系列」這次集結中華隊（CT）、日本隊與美國隊三支棒球勁旅，推出多款經典帽型，包括硬挺輪廓的59FIFTY、結構與舒適兼具的9SEVENTY、潮流百搭的9FORTY、加寬帽型設計的9FORTY AF，以及輕鬆休閒風格的9TWENTY，滿足不同頭型與造型需求。

設計上以各隊代表性色彩為主軸，中華隊以象徵榮耀的紅、白、藍經典配色，日本隊與美國隊則融入國家標誌性色調與視覺元素，同步推出全黑款與撞色設計。帽款正面精緻繡上各隊隊徽，側邊點綴國旗刺繡細節，帽後則標示WBC官方賽事LOGO，體現國家榮耀與國際賽事規格。

另外，New Era 101快閃店匯集多款棒球主題帽款，從WBC官方系列、CTBA聯名到MLB經典隊徽設計都有，除了賽事應援帽款外，現場亦同步帶來多款風格系列，延伸棒球文化至日常穿搭領域。其中，「59FIFTY PACK – GARDEN」系列將花卉元素細緻刺繡於經典帽型上；洛杉磯道奇海邊藍與紐約洋基松葉綠配色；「SUEDE VISOR EFRAME」系列則透過麂皮帽簷與拼接撞色設計，結合步槍綠、深木頭、黑與焦糖等色系，為經典隊徽注入更鮮明的層次對比。

940 SUEDE VISOR EFRAME，洛杉磯道奇步槍綠／深木頭，1,380元。圖／New Era提供 920 WBC 26 美國隊帽款，1,380元。圖／New Era提供 59FIFTY PACK - GARDEN，洛杉磯道奇海邊藍，1,680元。圖／New Era提供 59FIFTY PACK - GARDEN，紐約洋基松葉綠，1,680元。圖／New Era提供 New Era「2026 WBC系列」中華隊帽款，1,380元～2,680元。圖／New Era提供 920 WBC 26 日本隊帽款，1,380元。圖／New Era提供 940 SUEDE VISOR EFRAME，紐約洋基黑／焦糖，1,380元。圖／New Era提供