快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

聽新聞
0:00 / 0:00

New Era 2026 WBC帽款開賣 為中華隊前進邁阿密風格應援

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
New Era「2026 WBC系列」中華隊帽款，1,380元。圖／New Era提供
New Era「2026 WBC系列」中華隊帽款，1,380元。圖／New Era提供

WBC世界棒球經典賽即將點燃戰火，New Era正式推出全新「2026 WBC系列」官方帽款，集結中華隊（CT）、日本隊與美國隊，以經典帽型結合國家榮耀元素，打造專屬應援裝備，讓棒球迷一起為中華隊前往邁阿密之路全力應援。

同步登場的New Era 101快閃店將於3月4日至3月31日限時開幕，現場除販售「2026 WBC系列」外，更匯集CT聯名與MLB系列等多款人氣帽款。New Era更推出「101快閃開幕慶」活動，期間於快閃店單筆消費滿3,000元，即贈品牌霧黑保溫瓶一個（數量有限，贈完為止）。

New Era「2026 WBC系列」這次集結中華隊（CT）、日本隊與美國隊三支棒球勁旅，推出多款經典帽型，包括硬挺輪廓的59FIFTY、結構與舒適兼具的9SEVENTY、潮流百搭的9FORTY、加寬帽型設計的9FORTY AF，以及輕鬆休閒風格的9TWENTY，滿足不同頭型與造型需求。

設計上以各隊代表性色彩為主軸，中華隊以象徵榮耀的紅、白、藍經典配色，日本隊與美國隊則融入國家標誌性色調與視覺元素，同步推出全黑款與撞色設計。帽款正面精緻繡上各隊隊徽，側邊點綴國旗刺繡細節，帽後則標示WBC官方賽事LOGO，體現國家榮耀與國際賽事規格。

另外，New Era 101快閃店匯集多款棒球主題帽款，從WBC官方系列、CTBA聯名到MLB經典隊徽設計都有，除了賽事應援帽款外，現場亦同步帶來多款風格系列，延伸棒球文化至日常穿搭領域。其中，「59FIFTY PACK – GARDEN」系列將花卉元素細緻刺繡於經典帽型上；洛杉磯道奇海邊藍與紐約洋基松葉綠配色；「SUEDE VISOR EFRAME」系列則透過麂皮帽簷與拼接撞色設計，結合步槍綠、深木頭、黑與焦糖等色系，為經典隊徽注入更鮮明的層次對比。

940 SUEDE VISOR EFRAME，洛杉磯道奇步槍綠／深木頭，1,380元。圖／New Era提供
940 SUEDE VISOR EFRAME，洛杉磯道奇步槍綠／深木頭，1,380元。圖／New Era提供
920 WBC 26 美國隊帽款，1,380元。圖／New Era提供
920 WBC 26 美國隊帽款，1,380元。圖／New Era提供
59FIFTY PACK - GARDEN，洛杉磯道奇海邊藍，1,680元。圖／New Era提供
59FIFTY PACK - GARDEN，洛杉磯道奇海邊藍，1,680元。圖／New Era提供
59FIFTY PACK - GARDEN，紐約洋基松葉綠，1,680元。圖／New Era提供
59FIFTY PACK - GARDEN，紐約洋基松葉綠，1,680元。圖／New Era提供
New Era「2026 WBC系列」中華隊帽款，1,380元～2,680元。圖／New Era提供
New Era「2026 WBC系列」中華隊帽款，1,380元～2,680元。圖／New Era提供
920 WBC 26 日本隊帽款，1,380元。圖／New Era提供
920 WBC 26 日本隊帽款，1,380元。圖／New Era提供
940 SUEDE VISOR EFRAME，紐約洋基黑／焦糖，1,380元。圖／New Era提供
940 SUEDE VISOR EFRAME，紐約洋基黑／焦糖，1,380元。圖／New Era提供

設計 快閃 日本

延伸閱讀

中華隊全壘打、全場啤酒免費加滿 金色三麥全台21家門市全力應援

重新定義男人上場儀式！世界級極淨 舒適HYDRO PRO磁浮刮鬍刀挺經典賽中華隊刮出勝利氣勢

年紀卡關未能入選WBC應援名單 壯壯表態「給新人更多機會」

應援WBC中華隊！福斯商旅推出「ID. Taiwan」全台限量8台、售價253.8萬

相關新聞

New Era 2026 WBC帽款開賣 為中華隊前進邁阿密風格應援

WBC世界棒球經典賽即將點燃戰火，New Era正式推出全新「2026 WBC系列」官方帽款，集結中華隊（CT）、日本隊...

輝達股票大獎幸運兒是你嗎？萊爾富「馬年發財卡」壓軸獎落這2縣市

NVIDIA股票大獎開出來了！萊爾富「馬年發財卡抽股票活動」最終大獎25日下午正式揭曉，最後一波抽獎於官方Faceboo...

星巴克「買一送一」限定一天！85℃好咖日也來了 最多省375元

開工幾天後，接著要迎來3天連假，星巴克搶在連假前、於2月26日（四）推優惠，當天11:00～20:00購買兩杯大杯（含）...

解構70年代復古！CELINE春夏廣告冷冽入鏡 經典Triomphe包再進化

法國時尚品牌CELINE近日發表了全新2026春夏形象廣告。廣告是由Zoe Ghertner負責平面攝影，合計約14張的...

國際名廚江振誠×饗 A Joy「訂位時間曝光」！吃得到和牛舌餅、海鮮飯

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，日前宣布將攜手國際名廚江振誠共同創作年度企劃《四季交饗曲 A Ga...

槓龜彩券、刮刮樂不要丟！傑昇通信回收領200元配件金 消費再送衛生紙

農曆新年期間許多民眾都會購買大樂透、威力彩或限定刮刮樂試手氣，未能中獎的彩券看了傷心，大多都會立刻被丟棄。為了將沒有中獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。