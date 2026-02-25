星巴克「買一送一」限定一天！85℃好咖日也來了 最多省375元

開工幾天後，接著要迎來3天連假，星巴克搶在連假前、於2月26日（四）推優惠，當天11:00～20:00購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動詳情依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/bNdpG6。

此外，85℃好咖日夜來了。2月28日（六）全台門市推出大杯咖啡系列同品項第二杯特價30元，當天買3組最高現省225元，寄杯最多省375元，可自由選擇義式咖啡豆或是厚咖啡風味咖啡豆。活動限同品項不限冰熱，不含鉑金系列咖啡。相關寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶和電話訂購無此優惠。 2月28日好咖日，85℃大杯咖啡系列第2杯30元，現購現取6杯最多省225元。圖/85度C提供