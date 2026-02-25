快訊

輝達股票大獎幸運兒是你嗎？萊爾富「馬年發財卡」壓軸獎落這2縣市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萊爾富今抽出2名「500股輝達股票」幸運得主。圖／萊爾富提供
萊爾富今抽出2名「500股輝達股票」幸運得主。圖／萊爾富提供

NVIDIA股票大獎開出來了！萊爾富「馬年發財卡抽股票活動」最終大獎25日下午正式揭曉，最後一波抽獎於官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」直播登場，本次開出的中獎抽獎編號為「0501250」與「0134123」，中獎門市分別為「竹塹關新店」及「永康榮總店」，有購買馬年福袋的民眾趕快對獎，看看幸運兒是不是你！

抽獎活動由豫立國際法律事務所劉依萍律師全程見證，確保抽獎流程公開透明、公平公正，現場順利抽出2名幸運得主，各可獲得500股NVIDIA股票。依2月24日NVIDIA收盤價估算，單筆500股市值約新台幣302萬元，2名得主合計抱走超過600萬元股票大獎。實際贈與價值將以辦理股票轉帳前一日的NVIDIA收盤價為準。完整中獎名單預計於2月26日公布於活動官網，中獎者須自行下載「機會中獎回函」，並於3月12日前完成回函寄送與文件作業，以利後續股票贈與轉帳程序。

萊爾富近年領先超商同業，自2024年首創新春福袋抽股票活動以來，從「金蛇年發財卡」到本次「馬年發財卡」，已累計送出28位台積電股東名額與2位NVIDIA股票得主，其中包含台積電股票8張與20份100股股票。若以目前收盤價估算，歷年福袋活動累計送出股票總價值約新台幣2,600萬元，把新年祝福直接化為真實財富回饋，吸引許多關注投資市場的民眾購買。

除了福袋活動，萊爾富也持續推出支付優惠，即日起至6月30日止，持聯邦信用卡或金融卡，或透過HiPay與iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡於門市消費，可享不限金額5%現折優惠，讓消費者在試手氣之餘也能享受實質回饋。

萊爾富今進行最後一波直播抽獎，依24日<a href='/search/tagging/2/輝達' rel='輝達' data-rel='/2/167761' class='tag'><strong>輝達</strong></a>收盤價估算，單筆500股市值約新台幣302萬元。圖／萊爾富提供
萊爾富今進行最後一波直播抽獎，依24日輝達收盤價估算，單筆500股市值約新台幣302萬元。圖／萊爾富提供

