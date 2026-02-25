解構70年代復古！CELINE春夏廣告冷冽入鏡 經典Triomphe包再進化
法國時尚品牌CELINE近日發表了全新2026春夏形象廣告。廣告是由Zoe Ghertner負責平面攝影，合計約14張的形象視覺，散發出解構與誇飾的輪廓、復古的現代詮釋、模特兒疏離且堅毅的肢體語言，與高對比的極簡影像美學，呈現CELINE 2026春夏如藝廊專業攝影的冷調奢華姿態。
形象廣告深入探索了幾何輪廓與復古元素的交會，服裝設計則營造出鮮明的解構主義。像是極長袖口、不對稱挖空與寬鬆的落肩剪裁打破了傳統比例，並傳達一種率性、不經意的時髦感。CELINE 2026春夏大方致敬1970年代，無論是誇張的琥珀色方框太陽眼鏡、裝飾性絲巾，又或是將品牌經典金屬「凱旋門」五金融合，使復古配件穿越時空，在當代更顯活力。
時尚本來就不僅止於服裝、包款與配件，更是一種由內而外的張力，最新形象視覺中模特兒擺脫了傳統女性的想像力限制，改以靜謐、內省的肢體語言；影像以大面積的純白、米色、深棕為基調，並穿插極具視覺衝擊力的飽和原色，讓影像延續CELINE的簡約精煉之美，同時預告了夏日活力。
值得一提的是，廣告形象中也能一窺新款Soft Triomphe包款一改過往的硬挺，轉變為「上硬下軟」的流暢結構。除材質選用細膩柔軟的光澤感羊皮搭配麂皮絨面襯裡，CELINE高辨識度的金屬凱旋門扣飾也經重新演繹，精緻內斂、完美融合巴黎日常的愜意與閒散。
