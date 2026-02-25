國際名廚江振誠×饗 A Joy「訂位時間曝光」！吃得到和牛舌餅、海鮮飯

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，日前宣布將攜手國際名廚江振誠共同創作年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，並預計於4月1日正式啟動，將呈現多款特色餐點。饗 A Joy並預告，訂位將於3月1日上午9:00開放網路預訂、10:00開放電話預訂。

在本次《四季交饗曲》首季的企劃中，江振誠為饗 A Joy設計「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白-石斑魚骨膠原白湯」、「環島西班牙海鮮飯」等全新料理；整體以「四季」為敘事主軸，將春、夏、秋、冬轉譯為四個季度的味覺章節，並將高端Buﬀet推進為「Selective Dining 精選盛宴」的嶄新概念，轉化為「饗 A Joy 2.0」。透過更精準的選擇與節奏安排，讓高端 Buﬀet 從追求豐盛多樣，走向更細緻、具有儀式感的用餐步調。江振誠也認為，「Selective Dining」的核心，在於跳脫「在有限時間內把所有料理都吃到才算Buﬀet」的既定思維，而是鼓勵賓客「先觀察、再選擇，做出有意識的選擇」。

江振誠以台灣的山海地貌、文化脈絡與城市靈感為基礎，發展出品味節奏的三大主旋律：「嚐鮮、暖心、滿胃」。從第一口的好奇探索，到被細膩照顧所帶來的安心感，最後在滿足之中收束。同時江振誠並撰寫詩籤「山，是充滿靈性的野；海，是探索未知的岸；原，是溫暖回憶的味；城，是建造希望的夢。」在主廚的詮釋中，四境轉化為四種情感意象；其中刻意保留的想像空間，使賓客在用餐之間，透過料理與主廚親自撰寫的詩籤，慢慢閱讀風味、理解情感，讓味覺與文字交織成一段屬於自己的體驗。 國際名廚江振誠（左）與饗賓董事長陳毅航。圖／饗賓餐旅提供