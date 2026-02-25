聽新聞
0:00 / 0:00
槓龜彩券、刮刮樂不要丟！傑昇通信回收領200元配件金 消費再送衛生紙
農曆新年期間許多民眾都會購買大樂透、威力彩或限定刮刮樂試手氣，未能中獎的彩券看了傷心，大多都會立刻被丟棄。為了將沒有中獎的遺憾轉化為購物小確幸，傑昇通信推出「槓龜彩券換配件金」的創意活動，即日起只要將未中獎彩券及刮刮樂拿至全台門市，就能立刻獲得200元配件金，消費再加碼送1串傑納瑞衛生紙，緩解民眾沒中獎的失落感，甚至可以享受購物的樂趣。
其實彩券與刮刮樂多為複合式紙材與塗層製成，難以回收，亂丟也可能造成污染。因此，傑昇通信發揮連鎖通路優勢，邀請民眾將手中沒中獎的實體刮刮樂或公益彩券帶至全台任一門市，不需要複雜的申請流程，出示即可在門市直接兌換價值200元的配件購物金，堪稱是開春以來最實用的環保回饋活動，提供消費者購買手機殼、螢幕保護貼或充電線等配件折抵使用。
傑昇通信呼籲廣大彩迷，只要是台灣彩券發行之實體未中獎彩券或刮刮樂，不論面額大小，通通都能拿到門市兌換購物金，補貨手機配件的同時，也可便諮詢最新的門號續約方案或新機資訊，讓你的數位生活同步升級。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。