槓龜彩券、刮刮樂不要丟！傑昇通信回收領200元配件金 消費再送衛生紙

農曆新年期間許多民眾都會購買大樂透、威力彩或限定刮刮樂試手氣，未能中獎的彩券看了傷心，大多都會立刻被丟棄。為了將沒有中獎的遺憾轉化為購物小確幸，傑昇通信推出「槓龜彩券換配件金」的創意活動，即日起只要將未中獎彩券及刮刮樂拿至全台門市，就能立刻獲得200元配件金，消費再加碼送1串傑納瑞衛生紙，緩解民眾沒中獎的失落感，甚至可以享受購物的樂趣。

其實彩券與刮刮樂多為複合式紙材與塗層製成，難以回收，亂丟也可能造成污染。因此，傑昇通信發揮連鎖通路優勢，邀請民眾將手中沒中獎的實體刮刮樂或公益彩券帶至全台任一門市，不需要複雜的申請流程，出示即可在門市直接兌換價值200元的配件購物金，堪稱是開春以來最實用的環保回饋活動，提供消費者購買手機殼、螢幕保護貼或充電線等配件折抵使用。

傑昇通信呼籲廣大彩迷，只要是台灣彩券發行之實體未中獎彩券或刮刮樂，不論面額大小，通通都能拿到門市兌換購物金，補貨手機配件的同時，也可便諮詢最新的門號續約方案或新機資訊，讓你的數位生活同步升級。 傑昇通信祭出「廢紙變黃金」，憑未中獎彩券換配件金與民生好禮。圖／傑昇通信提供