林柏宏：跑步是一種生活感 跑步＋音樂＝多巴胺開關

跑步是現代人健身、紓解壓力最方便省錢的運動習慣，adidas形象大使林柏宏穿上adidas ADIZERO EVO SL跑鞋，分享他的跑步習慣與歌單。他也分享，有時收工會想去跑步轉換一下心情，也會跑步去赴約，其實自己常在台北東區、信義區街頭跑步，也會聽到有人喊他的名字，是蠻好玩的體驗。

剛過完一個年，林柏宏說，過年期間因為肌肉量下降，體重反而會減輕，但體脂會升高，年後開工會特別加強運動來恢復狀態。過年他在家陪狗狗、跟家人朋友打麻將或玩牌，並自嘲沒有偏財運，麻將幾乎每次都輸，買樂透和刮刮樂也從不中過獎，唯一中過的是統一發票，笑說好像是1000元。

林柏宏說，跑步對我來說不只是鍛鍊身體，也是一種放鬆。喜歡邊聽音樂邊跑步，讓音樂帶領進入不同情境，讓每次跑步都因為音樂有不同感受。偏好BPM(Beat Per Minute)落在120至140的歌曲，基本上跑步歌單選擇很多，像是之前超級盃就去聽了Bad Bunny的歌，跑步音樂不一定要重節拍，像這種輕快的歌聽了也會很愉快。

跑步習慣對於他之前拍攝電影「96分鐘」有很大幫助，尤其在應付高強度的動作戲，體能訓練至關重要。另外是拍攝較為壓抑、沈重的戲份時，跑步也成為林柏宏的一種心理調適，透過跑步產生多巴胺，沖淡戲中悲傷或沈重的情緒，達到心靈放鬆的效果。

平常比較喜歡自己一個人跑步，林柏宏說，因為我喜歡隨性跑，不會刻意安排時間，想跑就出門，也曾經從片場下工跑到大安區，也會跑步去赴朋友的飯局。

談到跑步，林柏宏說，跑步是一種生活感，是認識自己的過程，追求的不是一定要跑很快，踏出第一步與下一步才是應該追求的。

前年曾成功挑戰半程馬拉松2小時完賽的他，談到是否挑戰全馬他語帶保留。對於挑戰「全馬」抱持敬畏之心，表示要準備好才敢參加，也不敢那麼容易開口說要挑戰。 林柏宏穿上全新adidas ADIZERO EVO SL。圖／adidas提供 adidas形象大使林柏宏分享跑步心境的轉變，鼓勵大家拋開配速，享受跑步的純粹。圖／adidas提供 林柏宏認為跑鞋最重要的還是機能，認為adidas ADIZERO EVO SL的包覆性很強，跑步或走路都會特別輕鬆。記者林士傑／攝影 adidas形象大使林柏宏。記者林士傑／攝影