中華隊全壘打、全場啤酒免費加滿 金色三麥全台21家門市全力應援

WBC熱血開打，3月5日至3月8日WBC經典賽中華隊賽事期間，只要中華隊擊出全壘打，金色三麥全台21家門市就免費幫全場「加滿」乙杯啤酒。SPORTS NATIO運動餐廳則推出只要中華隊擊出全壘打，酒精交易所半價10分鐘且以累計進行，若中華隊獲勝也可享酒精交易所暢飲10分鐘。

WBC賽事期間， SPORTS NATION運動餐廳與金色三麥同步備戰。最潮運動餐廳SPORTS NATIO除了有全台灣最長的觀賽螢幕與超濃氛圍，也將陸續釋出WBC特別活動，讓球迷把情緒拉滿、把應援玩到最狂。而金色三麥更以全台21家門市的大空間聚會優勢，打造最容易揪團集合的應援據點。

其中SPORTS NATION運動餐廳遠東GARDEN CITY大巨蛋店，以8.3米環型電視牆搭配大型投影、卡座包廂獨立電視，打造全視線觀賽體驗，從開賽到關鍵局都能緊盯賽況、分秒不漏。

SPORTS NATION運動餐廳台南小北門店，更是南臺灣少見的運動餐廳觀賽場域。店內擁有1184 × 112 cm超大弧形螢幕，能夠即時播映運動賽事與潮流資訊，視野無死角彷彿置身現場，再加上200席寬敞大空間與多元座位配置，讓你全方位自在應援。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從開賽到關鍵局，金色三麥提供兼具氣氛與空間感的觀賽環境，讓每一次得分歡呼都更有臨場感。圖／金色三麥餐飲集團提供

SPORTS NATION運動餐廳 台南小北門店以超大弧形賽事螢幕、200席寬敞空間與多元座位配置，打造南台灣最Chill的沉浸式觀賽餐廳，好友揪團、家庭聚餐都能盡情應援。圖／金色三麥餐飲集團提供

WBC賽事期間，金色三麥以熱血觀賽氛圍與豐富餐酒選擇，成為球迷聚餐看球、共享勝利時刻的熱門據點。圖／金色三麥餐飲集團提供

SPORTS NATION運動餐廳 遠東GARDEN CITY大巨蛋店以超長螢幕觀賽主場打造沉浸式應援體驗，結合大型投影與多面視線配置，讓球迷從開賽到關鍵局都能零死角緊盯賽況。圖／金色三麥餐飲集團提供

金色三麥端出多道經典人氣餐點，從分享拼盤到主食一次滿足，陪球迷邊看賽邊大口享受美食時光。圖／金色三麥餐飲集團提供

金色三麥打造寬敞舒適的觀賽空間，搭配多面大螢幕轉播賽事，讓球迷與親友揪團應援更盡興。圖／金色三麥餐飲集團提供