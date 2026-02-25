聽新聞
0:00 / 0:00
中華隊全壘打、全場啤酒免費加滿 金色三麥全台21家門市全力應援
WBC熱血開打，3月5日至3月8日WBC經典賽中華隊賽事期間，只要中華隊擊出全壘打，金色三麥全台21家門市就免費幫全場「加滿」乙杯啤酒。SPORTS NATIO運動餐廳則推出只要中華隊擊出全壘打，酒精交易所半價10分鐘且以累計進行，若中華隊獲勝也可享酒精交易所暢飲10分鐘。
WBC賽事期間， SPORTS NATION運動餐廳與金色三麥同步備戰。最潮運動餐廳SPORTS NATIO除了有全台灣最長的觀賽螢幕與超濃氛圍，也將陸續釋出WBC特別活動，讓球迷把情緒拉滿、把應援玩到最狂。而金色三麥更以全台21家門市的大空間聚會優勢，打造最容易揪團集合的應援據點。
其中SPORTS NATION運動餐廳遠東GARDEN CITY大巨蛋店，以8.3米環型電視牆搭配大型投影、卡座包廂獨立電視，打造全視線觀賽體驗，從開賽到關鍵局都能緊盯賽況、分秒不漏。
SPORTS NATION運動餐廳台南小北門店，更是南臺灣少見的運動餐廳觀賽場域。店內擁有1184 × 112 cm超大弧形螢幕，能夠即時播映運動賽事與潮流資訊，視野無死角彷彿置身現場，再加上200席寬敞大空間與多元座位配置，讓你全方位自在應援。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。