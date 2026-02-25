快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

遠東SOGO拚綠色零售 忠孝館Fresh Mart 3月起停止提供免費紙袋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東SOGO忠孝館 Fresh Mart引領綠色消費 3月起停止提供免費紙袋。遠東SOGO／提供
遠東SOGO忠孝館 Fresh Mart引領綠色消費 3月起停止提供免費紙袋。遠東SOGO／提供

遠東SOGO百貨25日宣布，其台北店忠孝館自營超市Fresh Mart將推行一項關鍵的綠色措施，自3月1日起，全面停止免費提供購物紙袋，邀請消費者共同加入源頭減廢的環保行列。

遠東SOGO表示，Fresh Mart超市每日服務大量顧客，購物袋的使用相當可觀。為從源頭有效減少資源消耗，遠東SOGO決定推行此項新政策。事實上，SOGO近年已透過「自備購物袋贈HAPPY GO點數」等獎勵措施，成功養成許多顧客自備環保袋的習慣。

為鼓勵顧客從日常消費中為地球盡一份心力，遠東SOGO於3月1日起正式啟動，鼓勵顧客購物時自備環保袋。若忘記攜帶，現場提供付費購買的遠東SOGO紙袋、台北市環保兩用袋，以及多款不同尺寸的環保提袋供選擇。為感謝顧客支持，政策實施初期也將推出「扣點兌換Fresh Club環保袋」的獎勵活動。

此項環保政策是遠東SOGO打造低碳營運的措施之一。忠孝館Fresh Mart超市甫於今年下半年，導入由遠東新世紀生產的「100%再生PET環保生鮮托盤」，相較原生塑膠托盤，每噸可大幅減少51%的碳排放。超市更建立逆向回收機制，鼓勵顧客回收指定托盤以獲取點數回饋，展現SOGO在永續零售的布局與決心。

遠東SOGO強調，停供免費紙袋的政策，是與顧客一同實踐「責任消費」理念的具體行動，誠摯感謝所有消費者的理解與支持，並深信一個小小的改變，能為地球帶來大大的方便。

SOGO 環保 顧客

延伸閱讀

她逛百貨公司赫見電梯小姐超驚喜 勾起一票人回憶：好懷念

「紅豆食府」吃到飽回歸！ 30道上海料理+點心「868元無限續點」 高CP值2大分店「平日限定」開跑

大巨蛋Garden City 3萬坪商場開幕明朗 黃晴雯：今年上半年一定開出

SOGO台北店新春Sale 攜手9大銀行刷滿5000送400

相關新聞

築間降價10～23%帶動來客回流 加碼發「666元心意券」寵粉

築間餐飲（7723）展現強勁營運韌性，繼旗下「築間幸福鍋物」啟動16年來最大規模菜單改版、帶動市場正向回響後，再加碼推出...

蔡依林任星宇航線大使 重拍「布拉格廣場」MV揭歐洲首航

星宇航空首條歐洲航線「台北－捷克布拉格」將於8月1日正式啟航，即日起全面開賣。為迎接首條歐洲航線開航，星宇特別邀請亞洲流...

國際名廚江振誠×饗 A Joy「訂位時間曝光」！吃得到和牛舌餅、海鮮飯

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，日前宣布將攜手國際名廚江振誠共同創作年度企劃《四季交饗曲 A Ga...

槓龜彩券、刮刮樂不要丟！傑昇通信回收領200元配件金 消費再送衛生紙

農曆新年期間許多民眾都會購買大樂透、威力彩或限定刮刮樂試手氣，未能中獎的彩券看了傷心，大多都會立刻被丟棄。為了將沒有中獎...

林柏宏：跑步是一種生活感 跑步＋音樂＝多巴胺開關

跑步是現代人健身、紓解壓力最方便省錢的運動習慣，adidas形象大使林柏宏穿上adidas ADIZERO EVO SL...

中華隊全壘打、全場啤酒免費加滿 金色三麥全台21家門市全力應援

WBC熱血開打，3月5日至3月8日WBC經典賽中華隊賽事期間，只要中華隊擊出全壘打，金色三麥全台21家門市就免費幫全場「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。