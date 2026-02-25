遠東SOGO拚綠色零售 忠孝館Fresh Mart 3月起停止提供免費紙袋

遠東SOGO百貨25日宣布，其台北店忠孝館自營超市Fresh Mart將推行一項關鍵的綠色措施，自3月1日起，全面停止免費提供購物紙袋，邀請消費者共同加入源頭減廢的環保行列。

遠東SOGO表示，Fresh Mart超市每日服務大量顧客，購物袋的使用相當可觀。為從源頭有效減少資源消耗，遠東SOGO決定推行此項新政策。事實上，SOGO近年已透過「自備購物袋贈HAPPY GO點數」等獎勵措施，成功養成許多顧客自備環保袋的習慣。

為鼓勵顧客從日常消費中為地球盡一份心力，遠東SOGO於3月1日起正式啟動，鼓勵顧客購物時自備環保袋。若忘記攜帶，現場提供付費購買的遠東SOGO紙袋、台北市環保兩用袋，以及多款不同尺寸的環保提袋供選擇。為感謝顧客支持，政策實施初期也將推出「扣點兌換Fresh Club環保袋」的獎勵活動。

此項環保政策是遠東SOGO打造低碳營運的措施之一。忠孝館Fresh Mart超市甫於今年下半年，導入由遠東新世紀生產的「100%再生PET環保生鮮托盤」，相較原生塑膠托盤，每噸可大幅減少51%的碳排放。超市更建立逆向回收機制，鼓勵顧客回收指定托盤以獲取點數回饋，展現SOGO在永續零售的布局與決心。

遠東SOGO強調，停供免費紙袋的政策，是與顧客一同實踐「責任消費」理念的具體行動，誠摯感謝所有消費者的理解與支持，並深信一個小小的改變，能為地球帶來大大的方便。