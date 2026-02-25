首爾潮流咖啡館「AUFGLET」插旗台北 開幕日期、預約方式看這裡

韓國首爾超人氣潮流咖啡館「AUFGLET」正式插旗台北市大安區，預定3月6日正式開幕，提供咖啡、茶、果汁等飲品，以及各式早午餐與「招牌可朗芙」等甜點。「AUFGLET TAIPEI」接受線上預約，預定每日 00:00 開放未來 30 天預約名額。

「AUFGLET」不僅是咖啡館，也是韓國潮流文化的代表，以黑色主視覺設計與極簡線條打造簡約空間，更透過空間匯聚時尚、精品、運動、美妝…等跨界交流，引領城市生活新風潮。

「AUFGLET」在首爾有5家分店，其中採兩層樓獨棟建築的漢南洞分店，因韓國演員邊佑錫打卡而爆紅，連帶邊佑錫點的「招牌可朗芙」也成為許多粉絲前往朝聖時必點的甜品。

「AUFGLET TAIPEI」的空間鋪陳以黑色為主色調，甚至服務人員的制服也是全黑，品牌希望「像一個兼容並蓄的宇宙，能溫柔容納並連結各式文化、創意與風格。」除室內座位外，同時提供戶外座席，希望「為忙碌的城市，留下一個喘息的角落。」

「AUFGLET TAIPEI」開幕首波主打甜點，將是「Croball可頌球」，將可頌的層層酥皮重新揉塑成球體，讓外層爽脆、溫熱內層包覆濃濃奶油香氣，勢必成為城中最邪惡的美味。此外，讓邊佑錫拍照打卡的「招牌可朗芙」也不可錯過，將可頌壓製成鬆餅造型，外層酥脆、內裡酥軟，是「AUFGLET」不敗招牌甜點。

📍 AUFGLET TAIPEI資訊

．地址：台北市大安區安和路一段53號

．電話：02-27755598

．營業時間：週四至週二（三月週三店休）9:00～18:00

．訂位連結：reurl.cc/k8AKOn（每日 00:00 開放未來 30 天預約名額） 「AUFGLET TAIPEI」開幕首波主打「Croball可頌球」。圖／摘自IG（@aufglet_taipei） 「AUFGLET TAIPEI」位於台北市大安區安和路一段53號。圖／摘自IG（@aufglet_taipei） 「招牌可朗芙」將可頌壓製成鬆餅造型，外層酥脆、內裡酥軟，是不敗招牌甜點。圖／摘自IG（@aufglet） 「AUFGLET TAIPEI」以黑色主視覺設計與極簡線條打造簡約空間。圖／摘自IG（@aufglet_taipei）