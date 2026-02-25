根本行走的Google Map？Burberry將格紋黑化 幽默致敬倫敦地圖

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日本歌手宇多田光。圖／Burberry提供

倫敦時裝周2026秋冬已於日前落幕，其中壓軸的英倫時尚品牌Burberry再度由創意總監Daniel Lee主導發表了全數55套男女裝造型，席間並有多位東方名人包含日本歌手宇多田光、泰星Bright（瓦奇拉維特奇瓦雷 / Vachirawit Chivaaree），以及小S之女、Lily許韶恩現身秀場。

其中泰星Bright換上一席狂野蟒蛇皮印刷紋路的長風衣Trench Coat，宇多田光則身穿上2026春夏一款由塔羅牌轉印而成的長外套、十足浮誇；小S之女、Lily許韶恩則是首度現身西方大秀，短外套、長馬靴、格紋短裙的造型，展現超齡的時尚指數、在網路上已成熱烈討論話題，後勢看漲。

開場的第一套造型，以Burberry經典的Trench Coat進行變奏，維持了長風衣的腰間繫帶、雙排扣、長襬，但將原本的領片與門襟改造為宛如裙擺的波浪狀，展現性別、風格的跨越逆襲；格紋固然是Burberry的創意資產，但Look 14則在短版翻領外套的領口內、袖口畫龍點睛，尤其女性的褲裝改以華麗的藍紫色天鵝絨，像在無聲中召喚出英倫人士的內心座右銘：Keep Calm , and Carry On.

長外套固然是英倫的風格典範，Look 30則延續英倫的嚴謹、傳統，以軍事風格、充滿力量與雕塑感的輪廓打造出白色長大衣搭配量體醒目的黑色鈕扣，黑與白的強烈對比，像是王國的當代騎士（或貴族），氣場全開。

也由於近年不少品牌都強調低調、無Logo的皮革工藝，Look 9的一款短版女士皮夾克，則以俐落剪裁、窄身搭配寬袖展現Burberry對皮革光澤感的表現，同時拼接的百褶裙擺也悄然映射出皮革的柔軟光澤，讓Burberry在愛用的Garbadine材料外提出對皮革的優雅詮釋；Look 45則在深藍色的連帽大衣上重現了繁複龐雜的倫敦地圖，更以淺藍色的泰晤士河、白色的街道巷弄象徵流動的情感，其中多個重要地標更換上經典紅色。

壓軸的第55套同樣是女裝，而且正巧與開場的Look 1的波浪荷葉結構頭尾呼應；創意總監Daniel Lee同時以明亮（Look 1）與黑色的對比，在洋裝上創造出立體、黑紫交織的格紋紋理，將品牌經典格紋全面「黑化」、成為一場鮮明英倫氛圍的風格變奏。

2026秋冬倫敦時裝周期間，Burberry發表全數合計55套男女裝造型、上演暗黑陰翳美學。圖／Burberry提供
繼2026春夏曾以塔羅牌成為衣物印花，2026秋冬Burberry則將倫敦地圖改造上身、成為行走的Google Map。圖／Burberry提供
經典的Trench Coat在本季被改造，跨越性別與風格的想像。圖／Burberry提供
許韶恩。圖／Burberry提供
泰星Bright（Vachirawit Chivaaree）。圖／Burberry提供
壓軸的第55套保留了格紋的形式，但以色彩、刺繡展現出對英倫氣質的冷冽想像。圖／Burberry提供
地上的水漬、遠方的霧氣和高聳的倫敦經典建築，構建出Burberry的大秀場地。圖／Burberry提供

