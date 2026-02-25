台灣國際蘭展暨花卉科技展後天登場 打造逾百萬朵花海

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」後天將在農業部台南後壁花卉創新園區登場，南市府今舉行展前記者會，現場預估動用逾百萬朵各類蘭花，打造五顏六色花海，要帶給遊客不同視覺感受。

邁入第22屆的台灣國際蘭展，今年首度攜手「花卉科技展」雙展齊發，以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為主題，象徵台灣花卉產業持續突破、再生與綻放，2月27日至3月16日開放遊客參觀。

台南市政府今於園區舉行展前記者會，市長黃偉哲攜手宣傳大使藝人林逸欣及吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」走訪展館，搶先揭露本屆蘭展亮點，包括融合莫內、梵谷及葛飾北齋等名畫家作品的噴墨蘭花、裸視3D沉浸體驗、上千株國內外優秀蘭花展示，以及農特產精品館和幸福市集。

包括立委賴惠員、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳、農糧署花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩、外貿協會行銷專案處副處長林正大、後壁區長李至彬、後壁農會總幹事林怡歆等人出席。

台灣蘭花協會秘書長曾進弼說，今年會場估計逾150處大小攤位，使用的蘭花逾百萬朵，多項主題打造不同花海，要帶給遊客不同視覺感受。

黃偉哲表示，全球每6株蘭花就有1株來自台南，出口市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多個國家。本屆蘭展結合AI科技創作與人文藝術，不僅展現台灣蘭花軟實力，也呈現農民辛勤耕耘與科技研發成果。

農業局表示，本屆展覽亮點多元，規畫「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大主題。其中融合莫內、梵谷及葛飾北齋等名畫家作品的噴墨蘭花，展現台灣蘭花的科技美學。

其中，「綻放館」運用裸視3D技術結合吉祥物「蘭獸」，打造沉浸式觀展體驗；「花漾館」集結上千株國內外優秀蘭花，舉辦國際競賽、大獎花展示及商業品種展出，呈現世界級育種成果與市場趨勢。「鏈結館」設置商務洽談區，建構國際B2B平台，並提供一站式出口檢疫服務。

此外，「幸福市集」以花卉回歸生活為核心理念，匯集全國優質蘭花業者與園藝品牌。

同步登場「花卉科技展」以科技藝術為策展主軸，導入AI智慧應用，呈現花卉與科技融合的創新魅力。

展區包括「鯤島脈動」，透過65公尺巨型曲面投影與互動螢光棒，隨觀眾即時呈現花卉綻放與鯨魚律動的壯闊景象；「浮鯨萬象」打造裸視3D影像與水霧交織的立體場域；「花妝蝶舞」結合實體花藝與AI數位蝴蝶，營造虛實交融詩意空間。

【門票資訊】

預售票（2月1日至2月26日）全票200元、優待票130元

展期票（2月27日至3月16日）全票250元、優待票150元

更多票價與購票資訊請至活動官網查詢：https://tios.tw/page/%E9%A6%96%E9%A0%81/1182

出身台南的藝人林逸欣現場拉小提琴營造浪漫。記者謝進盛／攝影 台灣國際蘭展暨花卉科技展將登場，工作人員忙布置會場。記者謝進盛／攝影 台灣國際蘭展暨花卉科技展後天登場，今辦展前宣傳會。記者謝進盛／攝影 台南市長黃偉哲等人巡視會場布置情形。記者謝進盛／攝影