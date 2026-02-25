新竹 SOGO 春季日本展 來一場感性走讀日本

春節假期結束，生活節奏回歸日常，不妨為自己與家人安排一趟「不必遠行」的小旅行時刻。新竹SOGO 日本展即日起至3月9日，集結39家品牌、其中包含5家是初登場，更有8位日本職人親自來台參展，包括道地和風美食、話題甜點與職人工藝品，讓民眾就近享受濃濃日式小旅行。

開工送禮新選擇，包括日本限定的「薯條三兄弟毛豆薯片」，以北海道毛豆入味，鹹香清爽、層次分明，是零食控與團購族指定必買；「雪國魚沼」100%純天然果醬，含豐富維他命C且無添加防腐劑；長年穩居北海道必買清單的「白色戀人」，以細緻白巧克力與酥脆貓舌餅乾聞名，適合年後拜訪親友或企業送禮；「大石茶房萬壽抹茶」，選用日本抹茶製成，茶香濃郁而不苦澀，展現日式茶點的沉穩風味；「川島之味焦糖布丁砂糖樹」則以焦糖甜香結合酥脆口感，成為近年備受關注的甜點型伴手禮。

本次特展必吃清單涵蓋甜點與熟食雙主軸，包括季節感十足的草莓大福、柑橘大福，果香與麻糬完美融合；「Elitfun」抹茶紅豆捲、雪戀草莓季銅鑼燒，呈現經典日式甜點的細膩層次；紅豆鯛魚燒外酥內綿，是歷久不衰的人氣商品；「八笑俱樂部」干貝海鮮炒麵以濃郁海味與鑊氣取勝，章魚小丸子香氣四溢，現做熱食受到饕客喜愛；「牛嶋」牛肉餅、特上牛小排則以肉質細緻、油脂分布均勻，展現日本和牛的極致魅力。

初登場話題品牌，「Mr.Moan莫恩先生」以「拯救世界的布丁」打響名號，口感光滑Q嫩、紮實不膩，甜度拿捏精準，在社群平台累積大量好評；手作雜貨品牌「豐匠の作」堅持 100% 手工製作，風格活潑大膽又帶有復古俐落感，以有溫度的手作為核心理念，推出多款質感包袋；「天照石幸輝」貼布嚴選日本天照石，溫和釋放遠紅外線能量，輕薄服貼、不影響活動，適合日常舒緩保養，提升生活舒適度。

工藝選品也不能錯過，「嵐香堂招財貓香皿組」以細膩線條與溫潤色澤，象徵招福納財，適合居家擺設與祝賀贈禮；「川越日式小舖金澤金箔工藝丸福達摩」運用金澤金箔工藝，祝福意涵融入傳統達摩造型，成為日本展中極具辨識度的工藝逸品。

業者於周末規劃多元主題活動，「愛樂莫札特音樂館」，以現場演奏營造濃濃日本氛圍；趁著WBC經典賽即將開打，舉辦「棒球九宮格趣味擲準賽」，引親子族群共襄盛舉；「招財貓燈籠DIY」、「和風祭典悠遊體驗」，讓民眾在互動過程中感受日式節慶文化，提升整體逛展樂趣。

逛展同時優惠享不停，「春季和風美食抽」於吃四方餐廳區、輕食區及麵包區，單筆消費滿500元即可參加抽「福砂屋馬年限定CUBE蜂蜜蛋糕」，此次特展結合道地美食工藝、文化體驗與促銷回饋，讓民眾無須遠行，輕鬆在新竹SOGO感受日本生活風格與職人魅力。 「牛嶋」特上牛小排則以肉質細緻、油脂分布均勻，展現日本和牛的極致魅力。業者／提供 「Mr.Moan莫恩先生」以「拯救世界的布丁」打響名號。業者／提供 日本限定的「薯條三兄弟毛豆薯片」，以北海道毛豆入味，鹹香清爽、層次分明。業者／提供