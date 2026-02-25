宮廷式雕刻「匯」琺瑯 PIAGET Limelight Gala珠寶表 勾勒時光漩渦

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET為經典Limelight Gala系列發表兩只全新珠寶表，透過宮廷式雕刻飾紋、琺瑯、寶石鑲嵌，創造出1970年代的華美動容。圖／PIAGET提供
瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）為經典Limelight Gala系列發表兩只新作，兩只珠寶表分別使用干邑色鑽石、半透明橙色琺瑯以及生動的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋，在手腕上創造出華麗的流動感，也仿若帶人重返充滿無限可能的1970年代。

Limelight Gala系列首度發表於1973年，當年是由設計師Jean-Claude Gueit所設計。整體Limelight Gala的表殼像一個流動的漩渦，左右兩側不對稱的表耳呈現以華麗的流動感，同時呼應著1970年代伯爵所倡議的PIAGET Society文化；Décor Palace宮廷式雕刻飾紋則誕生於1961年，當時工匠在貴金屬表面以鑿刀細細刻畫出生動紋理，由於仰賴全手工製造，花費時間外更創造出栩栩如生的自然紋路，以及光澤反射時的觸動人心之美。

本次新作之一的Limelight Gala系列18K玫瑰金錳鋁榴石琺瑯彩繪珠寶表（PGG0A51188），以鮮亮橙色大明火琺瑯搭配以鱗紋面盤，帶來飽滿動容的明亮感；原來表圈鑲嵌以32顆圓形切割橙色錳鋁榴石，與20顆圓形切割鑽石，隨著錳鋁榴石和鑽石的光澤流動，似太陽般遍照大地、讓人心頭暖暖。

另一款新作則為Limelight Gala系列18K玫瑰金干邑色鑽石珠寶表（PGG0A51187），表款同樣運用PIAGET引以為傲的有Décor Palace宮廷式雕刻飾紋理，再於表圈鑲嵌42顆干邑色與白色鑽石，總重約4.74克拉。兩只表款皆採用PIAGET表廠自製的501P自動上鍊機芯，透過嚴選的寶石鑲嵌、細膩金工手藝，遂將1970年代的華美與當代珠寶製表技術、完美融合。

PIAGET經典宮廷式雕刻飾紋，是以手工在貴金屬表面創造出紋飾，令光澤映射自然生動。圖／PIAGET提供
Limelight Gala系列18K玫瑰金干邑色鑽石珠寶表的表圈上鑲嵌了42顆干邑色與白色鑽石。圖／PIAGET提供
Limelight Gala系列18K玫瑰金錳鋁榴石琺瑯彩繪珠寶表，476萬元。圖／PIAGET提供
Limelight Gala系列18K玫瑰金干邑色鑽石珠寶表，372萬元。圖／PIAGET提供
