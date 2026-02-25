宮廷式雕刻「匯」琺瑯 PIAGET Limelight Gala珠寶表 勾勒時光漩渦
瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）為經典Limelight Gala系列發表兩只新作，兩只珠寶表分別使用干邑色鑽石、半透明橙色琺瑯以及生動的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋，在手腕上創造出華麗的流動感，也仿若帶人重返充滿無限可能的1970年代。
Limelight Gala系列首度發表於1973年，當年是由設計師Jean-Claude Gueit所設計。整體Limelight Gala的表殼像一個流動的漩渦，左右兩側不對稱的表耳呈現以華麗的流動感，同時呼應著1970年代伯爵所倡議的PIAGET Society文化；Décor Palace宮廷式雕刻飾紋則誕生於1961年，當時工匠在貴金屬表面以鑿刀細細刻畫出生動紋理，由於仰賴全手工製造，花費時間外更創造出栩栩如生的自然紋路，以及光澤反射時的觸動人心之美。
本次新作之一的Limelight Gala系列18K玫瑰金錳鋁榴石琺瑯彩繪珠寶表（PGG0A51188），以鮮亮橙色大明火琺瑯搭配以鱗紋面盤，帶來飽滿動容的明亮感；原來表圈鑲嵌以32顆圓形切割橙色錳鋁榴石，與20顆圓形切割鑽石，隨著錳鋁榴石和鑽石的光澤流動，似太陽般遍照大地、讓人心頭暖暖。
另一款新作則為Limelight Gala系列18K玫瑰金干邑色鑽石珠寶表（PGG0A51187），表款同樣運用PIAGET引以為傲的有Décor Palace宮廷式雕刻飾紋理，再於表圈鑲嵌42顆干邑色與白色鑽石，總重約4.74克拉。兩只表款皆採用PIAGET表廠自製的501P自動上鍊機芯，透過嚴選的寶石鑲嵌、細膩金工手藝，遂將1970年代的華美與當代珠寶製表技術、完美融合。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。