迎接2026馬年燈會！7-ELEVEN 熱點門市備貨增加五倍、動員三倍人力

迎接全台超過10場燈會活動，為提供群眾便利購物需求，7-ELEVEN已提早於熱點區域上百間門市全面備戰，加強備貨量五倍、動員三倍人力，包含燈會活動周邊、風景區、交通轉運及觀光型商場，推估熱賣商品結構包含溫暖系熱食與飲品、CITY系列飲品、鮮食、零食等，預估可帶動門市業績成長三成。

不只提早備戰全台燈會活動，7-ELEVEN也推出相關商品邀請民眾一起歡慶。自2月25日起推出「2026台灣燈會在嘉義」CITY CAFE主題杯，共同於燈會活動前宣傳全台最大燈會年度盛會。杯身主視覺透過城市觀光大使「嘉嘉」跟「義義」兩隻超萌IP，邀請消費者賞燈會同時記得來一杯CITY CAFE共同探索閃耀魅力！3月1日至3月3日OPENPOINT行動隨時取則推出CITY PRIMA 每月1號一起精品吧！擴大犒賞日同步歡慶。

7-ELEVEN亦攜手嘉義縣農產品牌「嘉義優鮮」，即日起於全台門市推出3款燈會限定包裝水果，精選嘉義在地鮮果小番茄、木瓜、茂谷柑，並邀請2026年全新IP、擔任城市觀光大使的「嘉嘉」「義義」萌趣現身「好喜番 玉女小番茄盒」、「頂呱瓜 蜜香木瓜切片」，以及嘉義盛產、皮薄多汁味美的「祈福茂谷柑」，為春遊燈會增添新鮮話題。

元宵節必備的燈籠到7-ELEVEN也能就近買！除現正熱銷超人氣「OPEN！福氣跑馬燈籠」，自2月25日起實體門市再開賣人氣「元宵節卡通燈籠」，集結DINOTAENG、米奇米妮、奇奇蒂蒂、OLAF、SNOOPY等14大肖像IP，其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作推出嚕嚕米提燈，每款售價只要49元，超高CP值燈籠就能陪伴大小朋友歡樂過元宵！

不僅如此，7-ELEVEN自即日起至3月3日還推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動，提供消費者實惠的多件湯圓選擇，就近採買最方便！除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年也引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓（售價79元）」。想吃湯圓也不一定要開火！7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯，簡單微波加熱就能品嚐到經典好喝的湯圓甜湯！