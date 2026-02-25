經典賽骰到6！達美樂「骰到6披薩盒、應援旗」力挺台灣 免費送馬芬
還記得去年「骰到6」的達美樂嗎？隨著棒球賽事即將起跑，達美樂推出「骰到 6 全民挺台灣」活動，不僅更換社群頭像logo，更揭開「骰到 6」旗幟。即日起，全台達美樂門市大披薩盒也將穿上「骰到 6」幸運標示，化身應援神器，讓粉絲們為台灣加油。同時還有「吃爆四強」披薩，外帶享半價優惠。
2025年世界棒球經典賽資格賽時，有網友希望達美樂將Logo中的骰子都改成「6」，象徵「骰到6」讓打線大爆發。當時達美樂不僅回應網友的要求，將Logo改為兩個6點，甚至同時推出「骰到6」的限定版披薩紙盒。最終中華隊終於成功擊敗西班牙隊，順利拿到2026世界棒球經典賽門票。
達美樂今年再度以行動力挺棒球賽事，全面推出「骰到 6 全民挺台灣」活動，於全台門市揭開「骰到6」旗幟，廣邀各地球迷到店親筆簽名應援集氣。2月26日至3月1日期間，凡到全台達美樂親簽即可帶回「骰到 6 幸運小旗幟」，數量有限，送完為止！除此之外，凡至實體門市消費，不限金額即免費贈送「可可馬芬」一顆。同時，達美樂「大披薩盒」也將限時換上「骰到6」包裝，讓球迷在披薩盒上寫下應援話語，直接揮舞披薩盒為台灣加油，數量有限，售完為止。
即日起，達美樂並推出球賽期間限定「吃爆四強」披薩，集結了日本、韓國、澳洲、捷克4國精選風味，包含「日式章魚燒」跟「韓風泡菜豬」，還有全新口味「澳洲 BBQ 雙腸」跟「捷克奶油烤雞」，讓球迷吃爆敵手，外帶享半價優惠，每個340元（優惠代碼 911480）。
3月2日至3月8日，另有專門開發的「應援棒球套餐」，包含「吃爆四強披薩」一個，搭配「全壘打強棒麵包」、「棒球披薩馬芬」、「三振對手蒜味巴掌麵包」、「骰到六可可馬芬」及1.25L大可樂，餐點融入棒球造型與骰到6意象，每套799元。全台門市亦同步推出「外帶大披薩買1送1再送大可樂」，一同為台灣加油。
