當沉浸式展演成為常態　ViewSonic如何讓臺灣多元藝文展覽「活」起來？

從孩子闖關互動體驗，到藝術空間裡的光影對話，看科技如何協助策展理念具體成形

在《蛋蛋怪盜來了！》互動展中，孩子們透過觸控與手繪創作，將角色即時投射至大尺寸影像牆面，體驗走進故事場景的沉浸式互動。 圖／ViewSonic 提供

2026年初，由財團法人商業發展研究院（CDRI）輔導推動、於南港瓶蓋工廠舉辦的《蛋蛋怪盜來了──警察波力的祕密任務》沉浸式數位互動遊戲展，現場氣氛熱絡，吸引眾多親子觀眾前來體驗。展場中，孩子們踴躍圍繞在觸控互動螢幕前，手指滑動間，在螢幕上闖關、拼貼出繪本角色，或是彩繪出一枚枚專屬的瓶蓋圖騰。另一區，孩子還能以蠟筆為作品著色，透過現場掃描裝置，即刻將畫作投射至6米寬的影像牆面，興奮地看著自己筆下的角色走進故事場景，與主角在繪本街道中相遇。

這樣的設計是策展團隊對於故事轉譯與空間敘事的深度思考。《蛋蛋怪盜來了！》策展人暨專案統籌陳詩怡長期關注體驗設計，在此次展覽中刻意打破傳統觀展動線與節奏。她表示：「一直以來，我始終相信故事是立體的，而讀者可以走進故事裡。因此此次的策展設計，我們設法讓觀展者化身為故事的主角，與繪本裡的角色一起冒險。」

《蛋蛋怪盜來了！》為國內IP繪本結合數位科技的沉浸展演。對此，長期支持國內藝文展演的ViewSonic臺灣區總經理連育仁說：「從看展到玩展，不僅滿足孩子的探索天性，強化對故事的觀察與記憶，更重要的是觀展不再以『看完就結束』為終點，而是可以將自己設計的瓶蓋圖案列印帶回家，甚至透過趣味數位互動吸引孩子重拾繪本，形成從數位沉浸回到閱讀世界的循環。」

《蛋蛋怪盜來了！》策展人暨專案統籌陳詩怡透過六大互動遊戲設計，讓觀展者化身為故事的主角，與繪本角色一同冒險。 圖／王一設計 提供

觀眾不再只是看展者，而是共創者！

在沉浸式體驗逐漸成為展演空間常態的情況下，觀眾在其中所扮演的角色也隨之轉變。展覽不再只是單向觀看，而是讓參與者在創作與互動過程中成為內容的一部分，此時，藝術與科技之間的協作便顯得格外重要。

以《蛋蛋怪盜來了！》為例，展場中的互動螢幕可流暢切換多個畫面，供多名孩子同時操作；即使面對高頻率觸控與長時間使用，畫面與反應依然維持穩定。從現場互動情況來看，「玩展」之所以能順暢運作，背後仰賴的是穩定且成熟的顯示與互動技術。

ViewSonic臺灣區總經理連育仁（右）指出，《蛋蛋怪盜來了！》策展團隊透過穩定的大尺寸投影技術，讓策展理念得以在展覽空間中被完整呈現，強化親子共同參與的體驗。 圖／ViewSonic 提供

「這是我們的優勢。」連育仁表示，ViewSonic研發中心扎根臺灣，每一條產品線都有專屬的實驗室，以確保顏色精準度與硬體穩定性。多年來，大型互動顯示設備廣泛應用於教育與公共場域，累積豐富的場域經驗與技術基礎，也使團隊得以回應不同展演空間的需求。

除了技術性能，團隊亦對色彩準確度與畫面質感有高度要求。連育仁指出，從公司研發中心的藝術陳設，到產品在色彩與細節呈現上的標準制定，團隊對「美」的理解始終一以貫之。這樣的基礎累積，也使他們在進入展演場域時，更能理解創作者對光影層次與空間質感的講究。

在網紗、霧氣、強光下，策展方如何克服展場痛點？

ViewSonic近年也參與多元類型的展演場域。沉浸式展演所呈現的夢幻效果，背後往往伴隨複雜的技術條件。連育仁坦言：「環境光源過強、場地空間受限、投影介質凹凸不平或非白色牆面，以及古蹟建物無法鑽孔或釘掛設備等，都是策展時常見的挑戰。」

他以2025年臺灣文博會為例，為解決開放式場域無法遮蔽的夏日強光，團隊採用高亮度雷射投影方案，確保在自然光條件下仍維持穩定的色彩表現。受限於松菸倉庫場域結構，團隊選擇超短焦投影機種，架設於展架貼近投射，使影像穩定清晰呈現在透光網紗上，不影響展覽氛圍，同時也避免對古蹟本體造成影響。

另一項挑戰則出現在展區限定小型音樂會的舞台搭建。由於演出場域位於展區內，且僅為特定時段的一場表演，若採用傳統大型舞臺或拼裝式LED牆，不僅耗時，也可能干擾既有展覽動線。考量時程與空間限制，團隊導入138吋All-in-One LED折疊顯示器，推入表演區即可使用，大幅縮短架設流程。演出期間，畫面更可隨樂團演出內容變換象徵四季的視覺影像，在限制條件下打造出完整且具沉浸感的舞臺效果。

科技的價值，不僅在於單一設備的性能，更在於對顯示方案的理解與整合能力，使展演在各種限制條件下達到最佳呈現效果。

為因應展區內限定小型音樂會的舞臺需求，團隊導入138吋All-in-One LED折疊顯示器，於有限時間與空間條件下完成架設，呈現完整舞臺效果。 圖／ViewSonic 提供

這樣的能力，來自長期累積的測試與場域經驗。「每款產品背後，都有實驗室長期累積的亮度、色域與相容性測試資料。」連育仁表示，面對不同場域需求，團隊可依據既有數據快速評估合適的軟硬體組合，從設備選型到投影距離計算皆能精準規劃。ViewSonic不僅是設備提供者，也在策展過程中扮演技術顧問的角色，協助降低場域測試與調整成本。

讓詩句流動、讓畫作呼吸，科技成為藝術家的橋樑

若說大型展會考驗的是環境適應能力，那麼在純藝術場域中，技術則必須更加克制與精準。在一場場展覽中，藝術家最在意的，是作品能否被忠實呈現。連育仁透露：「作品被準確還原，是展覽成功的第一要素。」

他以書法藝術家柯良志在臺北市立美術館「2025 TFAM年度個展」中展出的「雙鉤廓填」為例。藝術家希望觀眾能透過臨摹體驗書法筆法與結構，因此團隊規劃全暗空間，強化黑與白、虛與實之間的對比。透過緊貼牆面的超短焦投影設備配置，觀眾得以在不受影子干擾的情況下貼近觀賞；當伸手跟隨畫面線條臨摹時，墨色在光影中緩緩暈染開來，帶來細膩而強烈的視覺體驗。

為強化書法作品中黑白對比與空間層次，團隊於全暗空間中配置超短焦投影設備，使觀眾能在貼近觀賞的同時參與互動。 圖／ViewSonic 提供

連育仁強調：「作為視覺解決方案公司，ViewSonic的角色並非主導創作，而是透過專業顯示技術突破場域限制，協助藝術家更完整地呈現創作意圖，讓觀眾更貼近作品所傳達的情感與內涵。」

從親子互動展到各類藝文場域，ViewSonic所扮演的角色始終圍繞在穩定與準確的呈現。隨著展演形式持續演變，技術條件也更加多元。對ViewSonic而言，角色並非站上舞臺成為焦點，而是在不同場域與限制之下，確保創作能被完整呈現。在展演與創作之間，顯示技術不喧賓奪主，卻始終是展演得以落地的關鍵環節。