7-ELEVEN 迎馬年燈會推逾10款「卡通燈籠」 熱點門市備貨增加5倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2月25日起實體門市開賣人氣「元宵節卡通燈籠」。 統一超／提供
2月25日起實體門市開賣人氣「元宵節卡通燈籠」。 統一超／提供

迎接全台超過10場燈會活動，為提供群眾便利購物需求，7-ELEVEN已提早於熱點區域上百間門市全面備戰，加強備貨量5倍、動員3倍人力，包含燈會活動周邊、風景區、交通轉運及觀光型商場，推估熱賣商品結構包含溫暖系熱食與飲品、CITY系列飲品、鮮食、零食等，預估可帶動門市業績成長三成。

不只提早備戰全台燈會活動，7-ELEVEN也推出相關商品邀請民眾一起歡慶。自2月25日起推出「2026台灣燈會在嘉義」CITY CAFE主題杯，共同於燈會活動前宣傳全台最大燈會年度盛會。杯身主視覺透過城市觀光大使「嘉嘉」跟「義義」兩隻超萌IP，同時3月1日至3月3日OPENPOINT行動隨時取則推出CITY PRIMA每月1號一起精品吧！擴大犒賞日同步歡慶。

7-ELEVEN亦攜手嘉義縣農產品牌「嘉義優鮮」，即日起於全台門市推出3款燈會限定包裝水果，精選嘉義在地鮮果小番茄、木瓜、茂谷柑，並邀請2026年全新IP、擔任城市觀光大使的「嘉嘉」「義義」萌趣現身「好喜番 玉女小番茄盒」、「頂呱瓜 蜜香木瓜切片」，以及嘉義盛產、皮薄多汁味美的「祈福茂谷柑」，為春遊燈會增添新鮮話題。

元宵節必備的燈籠到7-ELEVEN也能就近買，除現正熱銷超人氣「OPEN！福氣跑馬燈籠」，自2月25日起實體門市再開賣人氣「元宵節卡通燈籠」，集結DINOTAENG、米奇米妮、奇奇蒂蒂、OLAF、SNOOPY等14大肖像IP，其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作推出嚕嚕米提燈，每款售價49元。

不僅如此，7-ELEVEN自即日起至3月3日還推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動，提供消費者實惠的多件湯圓選擇，就近採買最方便！除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年也引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓（售價79元）」。想吃湯圓也不一定要開火！7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯，簡單微波加熱就能品嚐到經典好喝的湯圓甜湯！

過完元宵就要迎接春天的到來，CITY CAFE特選咖啡系列自3月4日起再升級，精選非洲著名咖啡豆兩大高品質產區-衣索比亞、坦尚尼亞×中南美洲哥倫比亞咖啡豆，依專業烘豆師升級比例調配，甜感層次感更鮮明，整體風味更加協調、均衡、不苦澀，甜感層次明顯升級與浪漫春天交織出不凡醇香新體驗。自3月4日起至3月17日更推出特選咖啡系列任選2杯99元優惠活動，邀請消費者一同品味精緻多層次的美好風味。

迎接228連假到來，全台門市2月27日至3月1日也推出多款CITY系列飲品優惠，包含CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵第2杯10元、CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵同價位第2杯10元等。另外，2月27日到3月1日購買雪淋霜、酷聖霜全口味任選第二件5元（不限支付工具）、思樂冰大杯／特大杯同規格第二杯10元；線上OPENPOINT行動隨時取同步推出思樂冰特大杯全口味買8送8優惠活動（限量一萬組）。

湯圓 台灣燈會 活動 7-Eleven

