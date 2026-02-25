快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

桃園某知名賣場遭離職員工指控 水果發霉竟擦掉後重新上架賣

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園某知名賣場遭離職員工指控販售發霉水果又任意更動員工班表，引起市府關切。本報資料照片
桃園某知名賣場遭離職員工指控販售發霉水果又任意更動員工班表，引起市府關切。本報資料照片

桃園某知名賣場遭離職員工指控販賣發霉產品，另未經員工同意，擅自更動員工班表，而且一個月改了4、5次，引發網友惹議；桃園市政府表示，昨天有接獲檢舉，但現場未發現發霉產品，後續將追蹤，並釐清員工出勤權益。

該名離職員工在網路平台「Threads」自稱看到店內販售的番茄、秀珍菇、茂谷柑發霉，公司竟然是命員工講發霉商品擦拭乾淨就重新上架，甚至發芽的馬鈴薯也是挖去發芽部分就繼續賣。他因為提醒內部員工不要購買，就被店內幹部以長官關切壓力大為由臭罵，離職之後，詢問其他同事才發現，根本沒有長官關切此事，所以決定將事情曝光。

該名員工指控，公司不僅販售發霉產品，還任意更動員工班表，一個月多達4、5次，已向桃園市政府檢舉。

桃園市勞動局長李賢祥表示，昨天確實有收到民眾檢舉，將盡快派員調查；衛生局則回應，昨天派員稽查未發現有發霉變質、腐敗的產品，已將加強抽驗，若有類似情事，將依食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

桃園 離職 馬鈴薯

