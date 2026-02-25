「奇幻大津」光影藝術復辦後先熱潮 線上票券全數完售僅剩現場票

屏東縣高樹鄉大津瀑布許多人兒時回憶，屏東縣府文化處2024年首次推出「奇幻大津」光影藝術後，獲得好評，去年因颱風步道狀況不佳整修後，今年復辦再度掀起一波熱潮，展期到3月4日，線上票券全數完售，仍保留每天現場票200張，每人限購4張，下午5時啟售，不少人下午2、3時就到現場排隊，掀起一波屏北觀光熱潮。

大津瀑布的步道好走，平緩，處長吳明榮說，來回約1個小時。今年復辦後掀起話題，吸引大批遊客前來朝聖，春節期間與228連假的線上票券已經完售，近日平日的線上票也全數完售，現場票更是「一票難求」，現場票券是當天下午5時開賣，下午就出現排隊人潮。

兼顧品質與步道安全，大津瀑布夜間入場是採取總量管制，每天限量1000人，線上預約800人，現場購票200人，採取分餾方式入場，到展期最後一天3月4日止，所有線上票券全數完售，但仍保留每天現場200張名額；入場票券1張100元，會送髮箍燈飾，還有高樹農會產芋頭脆片。

「大津瀑布是快要被大家遺忘的景點，透過光影藝術奇幻大津重新被看見，華麗轉身！」吳明榮說，大津瀑布步道環境優化整理後，也與地方共創帶動屏東夜經濟。

文化處昨天在粉專公告，感謝大家熱情支持，奇幻大津在ibon線上票券已全數完售，營業日下午5時開放當日全時段票券現場販售，限量200張售完為止每人限購4張，因活動人氣踴躍，近期約下午3時就出現排隊人潮，建議有意購票民眾自行評估到場時間。 屏東縣高樹鄉奇幻大津，讓大津瀑布夜晚有了不同風貌。記者劉星君／攝影 屏東縣高樹鄉奇幻大津，大津瀑布步道可以遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影 大津瀑布的步道平緩，白天到黃昏時可以遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影 屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身，今年開幕時縣府邀請出身高樹的演員劉冠廷（左三）同遊走訪。圖／報系資料照 大津瀑布的步道平緩，搭配夜間光影呈現，走在步道上別有一番風味。記者劉星君／攝影 大津瀑布的步道平緩。記者劉星君／攝影 屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身。記者劉星君／攝影