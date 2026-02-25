UG「哈瓜系列」回歸開賣！TEATOP指定飲品「限時買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
連鎖手搖品牌「UG」自2月25日起，重新回歸推出「哈瓜系列」。其中「哈瓜奶茶」以招牌「三窨十五茉UG奶茶」為基底，融入清甜哈瓜果香，呈現清爽順口的純粹滋味，每杯75元。全台首創「哈瓜雲頂」以三窨十五茉UG奶茶為基底，搭配綿密雲頂奶蓋、胡桃脆粒點綴，濃郁而不甜膩，每杯150元。

此外，UG品牌IP「UU」推出限量周邊。即日起，凡購買哈瓜系列單筆滿 150元，即可以259元加購「UU限量公仔吊飾」。即日起至3月31日，凡UG會員購買或加購「UU 限量公仔吊飾」，有機會抽中「UU x 哈瓜旋轉 NFC吊飾」。3 月16日至3月31日，門市臨櫃購買哈瓜系列單筆滿150元，再贈超萌「UU 雙杯杯提」1個，數量有限送完為止！

台灣在地茶飲品牌「TEATOP第一味」攜手Uber Eats外送平台與你訂訂餐平台，祭出「買1送1」限時優惠。即日起至2月28日期間，凡於Uber Eats外送平台購買指定飲品「巨峰葡萄青／綠／紅」，即可享「買1送1」優惠；2月28日前，於「你訂」訂餐平台購買「巨峰葡萄青」，同樣可享「買1送1」優惠，限線上點餐、門市自取，售完為止。業者表示，巨峰葡萄系列象徵「紫氣東來」，為新春帶來好彩頭與滿滿元氣。

